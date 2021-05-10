Süspansiyon Nedir Ve Ne İşe Yarar? Araçlarda Süspansiyon Sistemi Hakkında Bilgi

Fren yapıldığı zaman araçtan hızlı bir tepki almak, direksiyon çevirdiğiniz zaman anında yön değiştirebilmek için süspansiyon sistemi çok önemlidir. Süspansiyon sistemi, aslında aracın kontrolünü bu şekilde sağlanıyor.

Süspansiyon Nedir ve Ne İşe Yarar?

Arabalarda çok geniş bir teknik aksamı meydana getiren mekanizma vardır. Bu mekanizmalar arasında en çok bilinen ve dikkat çekenlerden biri de süspansiyondur. Süspansiyonlar, sürüş sırasında konfor sağlar ve aslında pek çok farklı göreve sahiptirler.

Süspansiyon, çok sayıda amortisör, denge çubukları, yay, salıncak kolları askı sistemi ve rotillerden oluşan bir mekanik sistemi kapsar. Bu sistem, konforlu bir sürüşün yanı pek çok görevi de yerine getirmesini sağlar. Süspansiyon, fren yapıldığı zaman araçtan hızlı bir tepki alabilmek, direksiyon çevirdiğiniz zaman hemen yön değiştirebilmeyi sağlar. Aslında süspansiyon, aracın kontrolünü sağlamaya yardımcı olur.

Yolların zaman içinde aşınması sonucunda oluşan tümsek ve çukurların ortaya çıkması da bunu daha önemli hale getirir. Çünkü araçlar belirli bir hıza ulaştıkları zaman bu tarz yol bozukluklardan daha çok etkilenmeye başlar. Araçların zarar görmesinin yanı sıra araç içindekilerin kazadan çok fazla etkilenmemesi için süspansiyon sisteminin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir.

Araçlarda Süspansiyon Sistemi Hakkında Bilgi

Araçlarda yer alan süspansiyonun en önemli ve en çok dikkat çeken üç görevi vardır. Bunlar yol bozukluğundan kaynaklanan hissiyatı düşürmek, yol tutuş seviyesini artırmak ve virajlarda araca kolay dönme kabiliyeti kazandırır. Sürüş sırasında aracın yol tutuşunu süspansiyon mekanizması sağlar.

Yolda yer alan çukur, tümsek gibi yoldaki hasarlar araç kasası bozukluklar üzerinden geçerken süspansiyon tarafından sabit tutulduğu için hissedilmez. Bu sayede de hem yol tutuşu hem de sürüş kalitesi arttırılabilir.

Virajlardan dönüş yaparken, yoldaki eğim olmasına rağmen iç tekerler çok daha az baskı hisseder. Bu nedenle iç tekerlerin yol tutuşu ile doğru orantılı olarak viraj daha güvenli ve daha sorunsuz bir şekilde geçilir. Bu sorunsuz dönüşü desteklemek de süspansiyonun görevleri arasındadır. Süspansiyon mekanizması sayesinde tekerlerin yola tutunma eğilimi daha çok artar ve bu kritik yerlerde daha az yük hissedilir.

Süspansiyon Sistemi Parçaları Neler?

Yaylar: Süspansiyonunun en önemli parçalarından birisi yaylardır. Aracın sağlam bir yol tutuşu sağlamasına yardımcı olur. Fren yaptığınız zaman ya da virajları döndüğünüz zaman yaylara binen yük daha çok artar.

Amortisör: Yayların başlıca görevi, tekerlekleri sürekli yol ile temasta tutmaktır. Bunun için de çukurda yaylar uzar, tümseklerde de genişlerler. Amortisörler ise, bu hareketlerin karşı yönünde etki gösteren süspansiyon sisteminin en önemli parçasıdır.

Kollar (Askı Sistemi): Amortisörleri ve yayları aracın şasisine sabitlemeye yardımcı olan askı sistemi ve metal bağlantı kolları olarak da isim verilir. Ön tekerlekleri bağlayan kollara ön askı sistemi, arka tekerlekleri bağlayan sistemlere ise, arka askı sistemi ismi verilir. Bu sistemlerin varlığı sayesinde virajlarda tekerlekler yola her zaman sağlam ve düz basmalıdır. Aynı zamanda çukurların ve tümseklerin yarattığı sarsıntıları da en aza indirirler.

Denge Çubukları: Araçlar, viraj alırken genellikle savrulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Stabilizatör olarak da bilinen denge çubukları ise, dışa doğru savrulan aracın ile tekerlekleri arasındaki açı farkını önemli ölçüde azaltarak aracın dengede durmasını sağlar.