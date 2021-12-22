Susak ne demek, ne anlama gelir? Susak kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Susak kelimesiyle eş anlamlı olan yirmiden fazla kelime vardır. Bunlar arasında en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Aptal 2- Şapşal 3- Bön 4- Ebleh 5- Saf 6- Budala 7- Keriz 8- Hamka 9- Ahmak 10- Aval 11- Sersem 12- Avanak

Susak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İslamiyet öncesi Türk toplumlarında ve o dönemin sözlü edebiyatında sık sık kullanılan susak kelimesi, susayan kişiler için kullanılır. Her söylenene inanan, anlayışı kıt kişilere de susak denir.

Bu sözcük halk arasında yaygın olarak kullanılan birçok deyimde de geçer. Bu deyimlerden en çok kullanılanı susak ağızlıdır. Çok konuşan ve anlamsız şeylerden bahseden kişilere susak ağızlı denir.

Susak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Susak kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Çok susamış kimse

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İkinci Anlamı: Aklı az olduğu için düşünemeyen ve söylenenleri anlamakta güçlük çeken kişi, sersemlik derecesinde saf, alık

Susak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bu susak ağızlının konuşmalarını dinlemekten başıma ağrı girdi.''