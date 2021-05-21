Sürveyans nedir ve çeşitleri nelerdir?

Federal, eyalet ve yerel düzeylerdeki halk sağlığı departmanları, sağlığı geliştirmek ve hastalıkları önlemek için farklı türde sürveyans sistemleri kullanmaktadır.

Sürveyans Nedir?

Sürveyans bir hastalık gözetim kavramıdır. Bu kavram, kelimenin en geniş anlamıyla sosyal koşulları yansıtır. Ayrıca içeriği, gelecekte de canlı tartışmaların konusu olacaktır. Yakın gelecekte enfeksiyonların sürveyansına aktif bir yaklaşım daha önemli bir rol oynayacaktır. Gözetim kavramı, hastalık eğilimlerini izlemek ve halk sağlığı programlarını planlamak için kullanılmaktadır. İki temel hastalık sürveyansı türü vardır. Bunlardan biri pasif diğeri ise aktif sürveyanstır.

Sürveyans Türleri Nelerdir?

Pasif Sürveyans

Pasif hastalık sürveyansı, sağlık hizmeti sağlayıcılarının veya laboratuvarların eyalet veya yerel yetkililere bildirimi başlatmasıyla başlar. Bildirilebilir hastalıklar, yayınlanmış bir hastalık listesine dayalı olarak vaka bazında sunulur. Pasif gözetim etkilidir çünkü geniş bir ağ oluşturur ve sürekli olarak daha kolay yürütülebilir. Rutin sürveyans faaliyetleri için kullanışlıdır. Ancak, eksik raporlamaya ve eksik verilere neden olabilir.

Aktif Sürveyans

Aktif hastalık sürveyansı, eyalet veya yerel yetkililerin sağlık hizmeti sağlayıcıları, laboratuvarlar, okullar, bakım evleri, iş yerleri vb. İle iletişime geçerek aktif olarak bilgi aramasıdır. Halk sağlığı için yüksek risk taşıyan hastalıkları araştırmak için aktif sürveyans kullanılmalıdır. Aktif gözetim yoluyla toplanan veriler, genellikle pasif gözetimden daha doğru ve eksiksiz bilgi sağlar.

Diğer Sürveyans Türleri Nelerdir?

Belirli hastalıkları izlemek için kullanılan başka türden sürveyanslar yani gözetleme türleri de vardır. Bunlar;

Risk Faktörü; belirli çevresel, davranışsal veya biyolojik unsurlar nedeniyle artan hastalık riskini belirlemek için risk faktörü gözetimi kullanılabilir.

Salgın; çoğunlukla etkindir ve salgının kaynağını belirlemek için ek vakalar bulmak için kullanılır.

Sentinel; bireysel vakalardan ziyade hastalık eğilimleri hakkında bilgi toplamak olduğunda yararlıdır.

Sendromik; hızlı bir yanıtı harekete geçirmek için hastalık kümelerini erken belirlemek için kullanılabilir.