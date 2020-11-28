Şurup kutusundan süper kahramana 

Ankara Çiğdem Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Burak Karakul, sevdiği karakterlerin aksesuarlarını yapmaktan çok keyif aldığını vurgulayarak, “Ben ‘Marvel’ı çok seviyorum, o karakterlerin kullandığı eşyaları yapıyorum. Thor’un çekici, Iron Man zırhı, Kaptan Amerika’nın kalkanı gibi. Bana zor gelmiyor, yaparken çok keyif alıyorum" dedi.

SÜPER KAHRAMAN OMAK İSTERDİM

“Özellikle Thor olmak, şimşekleri kontrol etmek isterdim. Filmdeki gibi çekicim olsun isterdim. Filmleri izlerken çok sevmiştim, çekicini ve zırhını özellikle çok beğenmiştim. İnternetten araştırdım ilk başta, sonra şablonlarını çıkartmaya başladım. İnsanlar çok güzel olmuş diyor, nereden aldığımı soruyorlar, bazen bakıp gidiyorlar. Arkadaşlarımın dikkatini çekmesi hoşuma gidiyor. Iron Man’in elini, ark reaktörünü, kaskını istiyorlar genelde. Çekici isteyenler oldu ama kimseye vermedim.”

KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLADI

Origami konusunda kendilerini geliştirmek için kursa da gittiklerini anlatan anne Gamze Karakul, “Burak Deniz, 3-4 yıl kadar origami yaptı. Sonrasında origamiden sıkılmış olacak ki, izlediği filmlerdeki karakterlerin kullandığı aksesuarları yapmak istedi. İlk başta kartondan ve evadan aksesuarlar yapmaya başladı. Sonrasında kullandığı malzemelere ek olarak ahşapla da çalıştı. Tahtaları alıyoruz, onların üzerinde kesiyor boyuyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İlk başlarda Burak Deniz'i kostümle gezmesinin dışarıda çok hoş karşılanmayabileceği, tepki alabileceği yönünde uyardığını, aksesuarları evde bırakmasını söylediğini dile getiren Karakul, şunları kaydetti:

“Oğlum bu konuda çok rahattır, başkalarından ne tepki alacağını çok umursamıyor. O sadece yaptığı aksesuarları giyip, dışarıda gezmek, arkadaşlarına göstermek istiyor. Kendisi rahat olunca, 'Olumsuz tepkilere de tamam diyorsan benim için sıkıntı yok' dedim. Hatta cesaretini takdir ediyorum, ben onun yaptığı gibi giyip çıkamam, bir başkasının ne diyeceğini önemserim. Ama Burak Deniz öyle değil, giyiyor ve geziyor. Bir seferinde apartman yöneticisi, ‘Kızım senin oğlan garip şeyler giyip aşağıya iniyor’ dedi. Ben de ‘Biliyoruz, onu kendisi yapıyor’ demiştim.”