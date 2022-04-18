Sürükleme yöntemi nedir ve sürükleme yöntemleri nelerdir? Sürükleme yöntemi ne zaman uygulanır (ilk yardım)

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İlk yardımın öncelikli amaçları arasında kazadan sonra oluşabilecek zararları en aza indirmek ve iyileşmeyi hızlandırmak bulundurmaktadır.

Sürükleme Yöntemi Nedir ve Sürükleme Yöntemleri Nelerdir?

İlk yardım denince akla ilk gelen hava yolu, dolaşım ve solunum olaylarını kontrol ederek onları harekete geçirmek olarak ifade edilmektedir. Ancak bunların dışında yaralı ya da hasta için uygulanan başka ilk yardım uygulamaları da bulunmaktadır. İlk yardımın en temel hedefi insan hayatını korumak olmaktadır. Hasta ya da yaralı için daha fazla hasar meydana gelmesine engel olmak için gerekli sağlık hizmetlerinin bir an önce uygulanmasına hizmet etmektedir.

Kaza yerinde meydana gelebilecek olası bir tehlikeden yaralıyı korumak için o ortamdan yaralının çeşitli yöntemler kullanılarak çıkarılması da ilk yardımın amaçları arasında olmaktadır. Sağlık ekipleri gelene kadar kazazede için gerekli olan uygulamaları yerine getirerek zaman kazandırmak da ilk yardımın önemli hususlarından biri olmaktadır. Örneğin: vücut ısısını korumaya çalışmak, kanama var ise kanamayı durdurmak ve önlemek içim gerekli tedbirleri almak gibi.

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İlk yardım uygulanan hasta ya da kazazedenin genel sağlık durumunu takip etmek ilk yardımın başarıya ulaşması açısından da oldukça önemli olarak belirtilmektedir. İlk yardım kapsamında hasta ya da kazazedenin taşınması sırasında uygulanan birden fazla teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerden biri de sürükleme yöntemleri olmaktadır. Bu yöntemleri bilmek herhangi bir kaza ya da yaralanma durumlarında gerekli müdahaleyi yapma açısından önemli olarak görülmektedir.

İlk yardım hakkında bilgisi olmayan kişilerin kazazedeye yapacakları her uygulama onların sakat kalması başta olmak üzere yaşamlarını dahi kaybetmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle ilkyardımın bu alanda eğitim almış kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. İlk yardım yöntemlerinden olan sürükleme yöntemi de oldukça faydalı bir uygulama olmaktadır.

Özellikle kilolu olan yaralı ya da hasta kişilerin taşınmasının gerektiği durumlarda kullanılan bir yöntem olarak ifade edilmektedir. Ancak sürükleme yönteminde yaralı ya da hastaya hayati bir tehlike oluşturacak bir durum var ise bu yöntem uygulanmamalıdır. Kazalar beklenmedik zamanda gerçekleşen can ve mal kayıplarına neden olan olaylar olduğu için bu durumlar karşısında yaralıya yapılacak müdahaleler onun pozisyonu ile yakından ilgili olmaktadır. Sürükleme yöntemi yapmadan önce hastanın durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

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Sürükleme Yöntemi Ne Zaman Uygulanır?

Sürükleme yöntemi trafik kazaları, iş kazaları, doğal afetler ve beklenmedik bir şekilde karşılaşılan kazalarda duruma göre uygulanabilen bir yöntem olarak ifade edilmektedir. Hasta ya da yaralının kazadan en az zararla kurtulmasını sağlamak için sürükleme yönteminin duruma uygunluğunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Sürükleme yöntemi ayak bileklerinden sürükleme ve koltuk altından tutarak sürükleme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Sürükleme yönteminde eğer var ise battaniye kullanılması önerilmektedir. Bu sayede hasta ya da yaralının daha kolay ve güvenli bir şekilde taşınması sağlanmaktadır. Sürükleme yöntemi taşıma yöntemleri içerisinde en güvenilir olan bir yöntem olarak ifade edilmektedir. Herhangi bir kaza olması durumunda kişilerin bu konuda bilgi sahibi olmaları için ilk yardım eğitimi almaları gerekmektedir. Bu sayede insanlar bilinçli olarak ilk yardım uygulaması yapabilmektedir.