Sürüden Ayrılanı Kurt Kapar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sürüden Ayrılanı Kurt Kapar atasözü, yanınızda birileri olduğunda daha fazla güvende olacağınızı ve yanınızdaki kişilerden ayrıldığınız takdir de tek başınıza kalırsanız zarar görebileceğinizi ifade eden bir söz olarak düşünülebilir.

Sürüden Ayrılanı Kurt Kapar Atasözünün Anlamı

Sürüden Ayrılanı Kurt Kapar atasözünün anlamı aslında anlatıldığı şekilde birlikte olduğunuz bir topluluktan ayrılırsanız veya uzaklaşırsanız birlikte oluşturduğunuz dayanışma birliği bozulur. Siz de yalnız başınıza kaldığınız da savunmasız bir hale gelir ve saldırılara karşı daha açık hale gelirsiniz. Sürüden ayrılanı kurt kapar sözü, böyle anlamlara gelen cümlelerde kullanılmaktadır.

Sürüden Ayrılanı Kurt Kapar Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Arkadaşlarının yanından ayrılma, sürüden ayrılanı kurt kapar, eve birlikte dönersiniz.