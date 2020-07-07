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Eğitim
AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 16:00,Son Güncelleme:

Suriyeli öğrenciler üniversiteli olmak için ter döktü

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Suriyeli öğrenciler üniversiteli olmak için ter döktü
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Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriyeli öğrencilere yönelik Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde daha önce ertelenen Yabancı Öğrenci Sınavı düzenlendi. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi Eğitim Koordinatörlüğü ile Harran Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen sınava giren öğrenciler, sağlık kontrolleri yapılarak maske ve mesafe tedbirleri kapsamında sınav salonlarına alındı. Tel Abyad ilçesinde 180, Rasulayn ilçesinde ise 60 lise öğrencinin katıldığı sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

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