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Suriye hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Suriye hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Suriye#Ülke#Kıta
Suriye hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Suriye hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Güneyde sınır komşumuz olan Suriye'nin yüzölçümü 185.180 kilometrekaredir. Resmi adı Suriye Arap Cumhuriyeti olan ülke 26 yıl boyunca Fransa'nın sömürgesi olduktan sonra, 1946 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Suriye'nin başkenti Şam, resmi marşı ise Homat el Diyar'dır. Suriye hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Dünya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Suriye'de birçok antik kent bulunmaktadır. Bunlar arasında en ünlüleri Ebla ve Aleppo Antik Kentidir.

 Suriye Hangi Kıtada Yer Alır?

 Türkiye ile sınır komşusu olan Suriye Asya kıtasında yer almaktadır.

 Suriye Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Suriye Kuzey Yarım Kürede ve Ortadoğu olarak tanımlanan bölgede yer almaktadır. Türkiye dışında Ürdün, Irak ve İsrail ile sınır komşusudur.

 Suriye Hangi Dine Mensup?

 Suriye'nin resmi dini İslam'dır. Bununla birlikte ülkede başta Hristiyanlık ve İsmaililik olmak üzere farklı din ve mezheplere mensup azınlıklar da yaşamaktadır.

 Suriye Hangi Dili Konuşuyor?

 Ülkede nüfusun %96'sı Arapça konuşuyor. Bunun dışında konuşulan diller Türkçe, Süryanice ve Ermenicedir.

 Suriye Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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 Suriye'de diğer birçok İslam ülkesinde olduğu gibi Arap Alfabesi kullanılmaktadır.

 Suriye Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Suriye, Miladi Takvime göre 622 yılında gerçekleşen Hicret'i başlangıç yılı olarak kabul eden Hicri Takvimi kullanıyor.

 Suriye Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Suriye Lirasıdır.

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#Suriye#Ülke#Kıta

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