Sürekli Uyku Hali Ve Halsizlik Neden Olur? Gündüzleri Gözlerde Sürekli Uyku Hali Neyin Belirtisi

İnsanların bir kısmı gece uyurken bir kısmı ise gündüz uyumaktadır. Tabi en değerli olan uyku gece yapılan uykudur. Ancak birçok insan gece yerine gündüz uyumak zorunda kalmaktadır. Sağlıklı bir şekilde yaşamak isteyen yetişkinlerin gün içerisinde 6-8 saat arasında uyuması gerekmektedir. Bu süre bazen daha çok artarken bazen ise azalmaktadır.

Sürekli Uyku Hali ve Halsizlik Neden Olur?

Çevremize baktığımız zaman uykusu olan birçok kişiyi görebiliriz. Hatta bazen kendimizi bile uykusu gelmiş bir halde bulma şansımız vardır. Oysaki uykusu gelen bu kişilerin önemli bir kısmı normal uykusunu almış olan kişilerden oluşmaktadır. Yani birçok insan uykusunu almış olmasına rağmen uyku halinden çıkamamaktadır.

İnsanlar uyku halinden çıkamadığı için gün boyu halsiz düşmektedirler. Bu halsizlik gün ilerledikçe devam etmektedir. Durum böyle olduğu için kişilerin mutsuz bir hayatı olmaya başlamaktadır. Çünkü sürekli uyuma isteği duyan kişilerin hayatı yolunda gitmeyebilir. Sürekli olarak ortaya çıkan uyuma arzusu ciddi sıkıntılara yol açabilir. Bu ciddi sıkıntılara ulaşmadan önce önlem almak gerekmektedir.

Sürekli uyku hali ve halsizlik nedenleri;

- Yetersiz alınan uyku,

- Kalitesiz bir uyku,

- Depresyon,

- Uyku apnesi,

- Kansızlık,

- Yetersiz ve dengesiz beslenme,

- Susuzluk ve D vitamini eksikliği,

- Fazla kafein tüketimi.

Yukarıda sayılan nedenler en yaygın uykusuzluk nedenleri olarak bilinmektedir. Bu nedenlerden dolayı halsizlik yaşanması da gayet normaldir. Çünkü uykusunu alamayan bir kişi kendisini sürekli olarak yorgun ve isteksiz hisseder.

Gündüzleri Gözlerde Sürekli Uyku Hali Neyin Belirtisi?

Gündüzleri gözlerde sürekli uyku hali olduğu zaman yaptığınız işlere odaklanamazsınız. Kişilerde bu durum yaşandığı için halsiz ve isteksiz tavırlar görülmektedir. Doğal olarakta gününüz çok kötü geçecektir. Sürekli uyku halinde olan kişiler bir an önce uyumak için çaba harcarlar. Bundan dolayı gün boyu kısa uykular yapılmaktadır. Yani bu kişiler her fırsatta birazda olsa uyumaya çalışmaktadırlar.

Gündüzleri sürekli olarak uyku halinin olması Hipersomnia hastalığının olma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu hastalığa gün boyu uyku isteği olan kişilerde sıklıkla rastlanılmaktadır. Gün boyu gözlerde uyku hali olmaması için enerjik bir yapıda olmak gerekmektedir. Gününü daha aktif bir şekilde geçirenlerin uyku halinde olması nadirdir.

Hipersomnia Nedir?

Hipersomnia, gün boyunca aşırı uyku isteği olanların yaşadığı bir tür hastalıktır. Kişi, gece boyunca düzenli olarak uyumuş ve uykusunu almış olsa bile uyku isteği hiç azalmaz. Bu kişilere baktığımız zaman gözlerinde sürekli olarak uyuma isteği olduğu rahatlıkla görülmektedir.

Hipersomnia, aşırı uyuma hastalığı olarak bilinmektedir. Bu, hastalıktan kurtulmak ise tedavi ile mümkündür. Bunun için öncelikle aşırı uyuma hastalığı olan kişinin teşhisi yapılmalıdır. Bu teşhiste aşırı uyuma isteği olmasına neden olan etkenler belirlenmektedir. Bu etkenler ortadan kaldırılmadan aşırı uyuma hastalığı uzun bir süre son bulmaz.

Aşırı uyuma hastalığından kurtulmak için stresten uzak durmakta fayda vardır. Stres olmayan ortamlarda kişi kendini daha zinde hissedecektir. Bu sayede uyuma isteği azalabilir. Aşırı uyuma isteğinin oluşmasına neden olan tüm etmenlerden kurtulmak gerekir. Bu etmenlerden bazıları psikolojik olabilir. Bu yüzden sürekli olan uyku halinden kurtulmak adına psikolojik destek almak gerekecektir.