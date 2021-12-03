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Sürekli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Süreklinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Sürekli#Eş Anlamlısı
Sürekli kelimesinin eş anlamlısı nedir Süreklinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Sürmek fiilinden türetilen sürekli kelimesi, bir eylemin, hiç ara verilmeden yapılması anlamına gelir. Kelimenin ''sürekli olarak'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Eylemi zaman yönünden niteleyen bu sözcük cümle içerisinde zarf olarak kullanılır. Örnek Cümleler: 1- Sürekli olarak insanların kendisini anlamadığından şikayet ediyor. 2- Gece gündüz sürekli mesaj atmasından rahatsız olmasından. Sürekli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sürekli kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Sürekli kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bazen

 2- Ara Ara

3- Nadiren

4- Arada Bir

5- Kimi Zaman

6- Bazı Bazı

 Sürekli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Muttasıl:

 Dilimize Arapçadan geçen muttasıl sözcüğü ''ittisal'' kökünden türetilmiştir. İttisal kelimesi, bitişik anlamına gelirken muttasıl da aralıksız demektir.

 2- Devamlı:

 Devamlı kelimesi hiç mola vermeden ve kesintiye uğramadan anlamına gelir.

 3- Biteviye:

 Eski Türkçe bir kelime olan biteviye, bazı kaynaklarda ''bitevi'' şeklinde yazılır. Biteviye kelimesi sürekli ve devamlı sözcükleriyle eş anlamlıdır.

 4- Boyuna:

 Boyuna kelimesi devamlı olarak, aralıksız anlamına gelir.

 Süreklinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Muttasıl ders çalışıp kitap okuduğu için çok yorulmuş.

 2- Bana devamlı seni sorup duruyor.

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 3- Devamlı bilgisayar başında olduğundan kamburun çıkmış.

 4- Biteviye kitap okumaktan ve test çözmekten sıkılmıyor musun?

 5- Bilgi sahibi olmadığı konularda boyuna ahkam kesiyor.

 

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