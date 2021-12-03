Sürekli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Süreklinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Sürekli kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Bazen
2- Ara Ara
3- Nadiren
4- Arada Bir
5- Kimi Zaman
6- Bazı Bazı
Sürekli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Muttasıl:
Dilimize Arapçadan geçen muttasıl sözcüğü ''ittisal'' kökünden türetilmiştir. İttisal kelimesi, bitişik anlamına gelirken muttasıl da aralıksız demektir.
2- Devamlı:
Devamlı kelimesi hiç mola vermeden ve kesintiye uğramadan anlamına gelir.
3- Biteviye:
Eski Türkçe bir kelime olan biteviye, bazı kaynaklarda ''bitevi'' şeklinde yazılır. Biteviye kelimesi sürekli ve devamlı sözcükleriyle eş anlamlıdır.
4- Boyuna:
Boyuna kelimesi devamlı olarak, aralıksız anlamına gelir.
Süreklinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Muttasıl ders çalışıp kitap okuduğu için çok yorulmuş.
2- Bana devamlı seni sorup duruyor.
3- Devamlı bilgisayar başında olduğundan kamburun çıkmış.
4- Biteviye kitap okumaktan ve test çözmekten sıkılmıyor musun?
5- Bilgi sahibi olmadığı konularda boyuna ahkam kesiyor.