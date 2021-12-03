Sürekli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Süreklinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Sürekli kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bazen

2- Ara Ara

3- Nadiren

4- Arada Bir

5- Kimi Zaman

6- Bazı Bazı

Sürekli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Muttasıl:

Dilimize Arapçadan geçen muttasıl sözcüğü ''ittisal'' kökünden türetilmiştir. İttisal kelimesi, bitişik anlamına gelirken muttasıl da aralıksız demektir.

2- Devamlı:

Devamlı kelimesi hiç mola vermeden ve kesintiye uğramadan anlamına gelir.

3- Biteviye:

Eski Türkçe bir kelime olan biteviye, bazı kaynaklarda ''bitevi'' şeklinde yazılır. Biteviye kelimesi sürekli ve devamlı sözcükleriyle eş anlamlıdır.

4- Boyuna:

Boyuna kelimesi devamlı olarak, aralıksız anlamına gelir.

Süreklinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Muttasıl ders çalışıp kitap okuduğu için çok yorulmuş.

2- Bana devamlı seni sorup duruyor.

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3- Devamlı bilgisayar başında olduğundan kamburun çıkmış.

4- Biteviye kitap okumaktan ve test çözmekten sıkılmıyor musun?

5- Bilgi sahibi olmadığı konularda boyuna ahkam kesiyor.