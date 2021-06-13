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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.06.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

“Sürecin takipçisi olacağım"

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“Sürecin takipçisi olacağım"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nusaybin’de trafik kazasında hayatını kaybeden iki öğretmenle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımında sürecin takipçisi olacağını belirterek, “Başımız sağ olsun” dedi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan İlkokulu’nda görevli öğretmenler Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın (28), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bakan Selçuk’un Twitter paylaşımı şöyle:
“Suzan Basın ve Büşra Yıldız öğretmenlerimizi Mardin Nusaybin’de trafik terörüne kurban verdik. İki genç öğretmen, binlerce öğrencinin öğretmeni... Duygularımı anlatamam. Ailelerine sabır diliyorum. Sürecin yakın takipçisi olacağım. Mekânları cennet, başımız sağ olsun” dedi.

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