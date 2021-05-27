Sürdürülebilirlik Nedir? Sürdürülebilirlik Kalkınma Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma stratejileri 80'li ve 90'lı yıllarda sadece doğal kaynakları ve çevreyi kapsıyordu. Günümüzde teknoloji ve bilimin verimli şekilde kullanılması gibi konular da bu stratejilere dahil edildi.

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilir, mevcut kaynakların eşit ve adil kullanımına dayalı bir kavramdır. Bu kavram 2000 yılından sonra genişletilmiş ve birçok farklı alan için kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gibi küresel çapta çevre sorunlarının giderilmesi, sürdürülebilir stratejisinin temel hedefleri arasında yer alır.

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Sadece bir ülkeyi ya da bölgeyi değil dünyanın tamamını ilgilendiren meselelerin giderilmesi için önemli ve somut adımlar adıldı. Birçok ülkenin katkısıyla sistemleştirilen bu adımlara sürdürülebilir kalkınma adı verildi.

İklim değişikliğine ve küresel ısınmaya neden olan kimyasalların yasaklanması sürdürülebilir kalkınmaya örnek olarak gösterilebilir. Başta Afrika kıtasındaki ülkeler olmak üzere birçok ülkede ortaya çıkan kıtlık ve kuraklık gibi felaketlerin çözümü için atılan somut adımlar da bu stratejinin bir parçasıdır.

Sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının temel amaçları iki ayrı başlıkta toplanabilir.

İlk amaç mevcut sorunların etkilerini tamamen ortadan kaldırmak ya da azaltmaktır. İkinci amaç ise gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

2010 yılından sonra kalkınma stratejilerine toplumsal eşitlik ve nitelikli eğitim gibi kavramlar da eklendi. Çalışma hayatında kadın - erkek eşitliğini sağlamak için birçok panel ve konferans düzenlendi. Toplanan bağışlarla birçok yere yüzlerce okul yapıldı.

İngiltere ve Kanada gibi ülkeler küresel bir sorun olan çevre kirliliğini önlemek için yeni alt yapı çalışmaları başlattı. Sağlık alanında yapılan çalışmalar da mevcut. Birçok ülkeye ücretsiz aşı ve ilaç yardımı yapıldı.

Sürdürülebilir binalar inşa etmek ve yoksulluğu önlemek için yapılan çalışmalar da sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin içerisinde yer alıyor.