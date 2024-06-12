Sürdürülebilir kalkınmada en etkili üniversiteler açıklandı... Türkiye’den iki üniversite ilk 100’de

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Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında üniversitelerin çalışmalarını inceleyen 2024 Etki Sıralaması’nı paylaştı. Listede 125 ülke ve bölgeden 2 bin 152 üniversite değerlendirmeye alındı. Geçtiğimiz yıl 58’inci sırada yer alan İTÜ 34’e yükselerek Türkiye’nin en etkili üniversitesi oldu. ODTÜ de 101-200 bandından 88’e yükselerek ikinci oldu. Ardından 101-200 bandında Abdullah Gül Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer aldı. Bahçeşehir, Hacettepe , Özyeğin ve Selçuk Üniversitesi de sıralamada 201-300 bandında yer alan diğer başarılı üniversiteler oldu. Böylece genel sıralamada Türkiye’den ilk 200’de dört, ilk 300’de ise sekiz üniversite yer aldı. Amaçlar bazında bakıldığında ise üç ayrı alanda Türk üniversiteleri ilk 10’da sıralandı. İTÜ nitelikli eğitim alanında 5’inci olurken, Abdullah Gül Üniversitesi “yoksulluğa son” alanında 5’inci, “iklim eylemi”nde ise 7’inci olarak iki hedefte ilk 10’a girdi.

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TEMSİL YÜZDE 19 ARTTI

Geçen yıl sıralamada 84 üniversitesi olan Türkiye, bu yıl yüzde 19 artışla 100 ünivesite ile temsil edildi. Böylece 105 kurumu olan Hindistan’ın ardından en çok temsil edilen ikinci ülke oldu. Avustralya’dan Western Sydney Üniversitesi dünya genelinde en iyi üniversite olarken Manchester ve Tazmanya üniversiteleri ikinciliği paylaştı. Avustralya genel kategoride dört üniversite ile ilk 10’da en fazla üniversiteye sahip ülke oldu. Onu ikişer üniversite ile İngiltere ve Kanada izledi.

TÜRKİYE ETKİLEYİCİ BAŞARILAR KAZANDI

THE küresel ilişkiler sorumlusu Phil Baty Türk üniversitelerinin bu yılki konumundan özellikle etkilendiğini belirterek, “Zira 100 üniversite ile listede en çok üniversiteye sahip ikinci ülke olarak, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu sosyal ve ekonomik etki yaratma konusunda saygınlıklarını ortaya koyuyor. Bununla birlikte Türk üniversiteleri, genel sıralamada ilk 34’te yer almak ve üç ayrı SKH’de ilk 10’a girmek gibi son derece etkileyici başarılara imza attı. Sıralamada geçen yıla kıyasla 447 üniversitenin daha yer aldığı ve dünya çapında rekabetin önemli ölçüde arttığı bir ortamda bu sonuç daha da etkileyici” dedi.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI NEDİR?

Birleşmiş Milletler, 2015 yılında yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanacak bir yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kabul etti. Tüm ülkelere yönelik hazırlanan amaçlar doğrultusunda 17 temel hedef bulunuyor. Bunlar arasında demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği, nitelikli eğitim, temiz enerji, afet riski ile ekonomik eşitsizlik gibi alanlar da yer alıyor. THE Etki Sıralaması da üniversitelerin araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim alanında bu hedefler doğrultusunda yayınladığı makaleleri, uluslararası çalışmaları, aldığı atıf gibi göstergelerini inceliyor.

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LİSTEDEKİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

Listede ilk 2 binde yer alan Türk üniversiteleri şöyle:

İTÜ, ODTÜ, Abdullah Gül, YTÜ, Bahçeşehir, Hacettepe, Özyeğin, Selçuk, Ege, Erciyes, Kadir Has, Dokuz Eylül, Sakarya, Yeditepe, Ankara, Aydın Adnan Menderes, Bartın, Boğaziçi, Çukurova, İstanbul Bilgi, İstanbul Medeniyet, İstanbul -Cerrahpaşa, Necmettin Erbakan, Sivas Cumhuriyet, TED, Van Yüzüncü Yıl, Bilkent, Düzce, Fırat, Gazi, Gebze Teknik, İstanbul Gelişim, İstanbul Medipol, İstanbul Okan, İstinye, İzmir Ekonomi, Kocaeli, Marmara, Mersin, Ondokuz Mayıs, Üsküdar, Zonguldak Bülent Ecevit, Acıbadem, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Aksaray, Altınbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt, Atatürk, Atılım, Beykent, Bezmiâlem Vakıf, Bolu Abant Izzet Baysal, Bursa Teknik,Bursa Uludağ, Dicle, Doğuş, Eskişehir Osmangazi, Eskişehir Teknik, Final Uluslararası, Haliç, Inönü, Istanbul Aydın, Istanbul Sabahattin Zaim, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik, Kastamonu, Kırşehir Ahi Evran, KTO Karatay, Ostim Teknik, Sakarya Uygulamaları Bilimler Enstitüsü, TOBB, Uşak, Yaşar, Akdeniz, Alanya, Anadolu, Batman, Bilecik Şeyh Edebali, Biruni, Bozok, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Çankırı Karatekin, Erzincan Binali Yıldırım, Fenerbahçe, Istanbul Gedik, Istanbul Kültür, Mus Alparslan, Niğde Ömer Halisdemir, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Demirel ve Tarsus Üniversitesi.

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İLK 300’DEKİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

Üniversite 2024 2023 İstanbul Teknik Üniversitesi 34 58 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 88 101–200 Abdullah Gül Üniversitesi 101–200 101–200 Yıldız Teknik Üniversitesi 101–200 201–300 Bahçeşehir Üniversitesi 201–300 401–600 Hacettepe Üniversitesi 201–300 201–300 Özyeğin Üniversitesi 201–300 301–400 Selçuk Üniversitesi 201–300 401–600

ETKİ SIRALAMASI İLK 10

Üniversite ülke 2024 2023 Western Sydney Üniversitesi Avustralya 1 1 Manchester Üniversitesi İngiltere 2 2 Tazmanya Üniversitesi Avustralya 2 5 Aalborg Üniversitesi Danimarka 4 9 RMIT Üniversitesi Avustralya 5 7 Alberta Üniversitesi Kanada 6 7 UNSW Sydney Avustralya 7 18 Queen’s Üniversitesi Kanada 8 3 Arizona Eyalet Üniversitesi (Tempe) Amerika Birleşik Devletleri 9 6 Exeter Üniversitesi İngiltere 10 18

17 HEDEFTE EN İYİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

• SKH 1 – Yoksulluğa son: Abdullah Gül Üniversitesi – 5.

• SKH 2 - Açlığa son: Selçuk Üniversitesi – 56.

• SKH 3 - Sağlıklı bireyler: Hacettepe Üniversitesi – 57.

• SKH 4 – Nitelikli eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi – 5.

• SKH 5 - Toplumsal cinsiyet eşitliği: Bahçeşehir Üniversitesi – 26.

• SKH 6 – Temiz su ve sıhhi koşullar: Abdullah Gül Üniversitesi – 63.

• SKH 7 – Erişilebilir ve temiz enerji: Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 13.

• SKA 8 – İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme: İstanbul Teknik Üniversitesi – 51.

• SKH 9 – Sanayi, yenilikçilik ve altyapı: İstanbul Teknik Üniversitesi – 25.

• SKH 10 – Eşitsizliklerin azaltılması: Abdullah Gül Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi – 101-200 bandı

• SKH 11 – Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları: Abdullah Gül Üniversitesi – 35.

• SKH 12 – Sorumlu tüketim ve üretim: Abdullah Gül Üniversitesi – 52.

• SKH 13 – İklim eylemi: Abdullah Gül Üniversitesi – 7.

• SKH 14 – Sudaki yaşam: Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 46.

• SKH 15 – Karasal yaşam: İstanbul Teknik Üniversitesi – 34.

• SKH 16 – Barış, adalet ve güçlü kurumlar: Hacettepe Üniversitesi - 32.

• SKH 17 – Hedefler için ortaklıklar: Abdullah Gül Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi - 101-200 bandı.