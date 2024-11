Sürdürülebilir eğitim Antalya’da tartışıldı

Haberin Devamı

Sempozyumun açılışında konuşan İyi Bir Eğitim Platformu Kurucusu Ümit Kalko: “Konuşmacılarımızın söylemleriyle, bizim yapacağımız atölye çalışmalarıyla burada 2 bin kişi, 3 gün boyunca nasıl iyi bir eğitim verebileceği yönünde çalışmalar yapacak. Nisan ayında ilkini gerçekleştirdiğimiz sempozyuma 850 kişi katılmıştı. Her defasında daha da büyüyeceğiz. Biz kar amacı güden bir organizasyon yapmıyoruz. Ama yaptığımız organizasyona teveccühün her geçen gün artmış olması da bizi mutlu ediyor. Her şeyden ziyade vatansever birisi olarak ülkemizin daha iyi bir eğitim ve sürdürülebilir kalkınması için de çok önemli olduğunun bilincindeyiz.

‘OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ZİRVESİ DE YAPILACAK’

Sempozyumumuzu Antalya’da gerçekleştirdikten sonra platform olarak İstanbul’da mart ayından başlayarak tüm Türkiye genelinde bir okul öncesi eğitim zirvesi yapmayı planlıyoruz. Bu sempozyumun bugün Antalya ve yarın İstanbul’da ama daha sonra Türkiye’nin dört bir yanında olmasını istiyoruz. Tüm gücümüzle ve ekibimizle mücadele edeceğiz. Bu platform, iyi bir eğitim arayan herkesin platformu. Dolayısıyla bu platformumuzun her geçen gün büyüyerek ülkemizin dört bir yanına ulaşması en büyük temennidir” ifadelerini kullandı.