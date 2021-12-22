Sürat ne demek, ne anlama gelir? Sürat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
Malatyada maç sonu olay Başkan, hakemin üzerine yürüdüMalatya'da maç sonu olay! Başkan, hakemin üzerine yürüdü#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Canlı | Dolmabahçede bir gol daha Skor...Canlı | Dolmabahçe'de bir gol daha! Skor...#Süper Lig
Türkiyenin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişmeTürkiye'nin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişme#Pitbull
Turkovacı bekleyenler dikkat Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksinizTurkovac'ı bekleyenler dikkat! Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz#Fahrettin Koca
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Üçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmişÜçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor! Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmiş#Sivas
Faruk Tınaz hayatını kaybettiFaruk Tınaz hayatını kaybetti#Faruk Tınaz
Turkovac’ta ilk sevkiyat 150 bin doz gönderildiTurkovac’ta ilk sevkiyat! 150 bin doz gönderildi #Koronavirüs
Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyorBakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyor#Sağlık Bakanı
Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu Dünya bu sözleri konuşuyor...Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu! Dünya bu sözleri konuşuyor...#Putin
Aksarayda okulda skandal görüntü Validen açıklama geldiAksaray'da okulda skandal görüntü! Validen açıklama geldi#Öğretmen
Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktıHarry, Meghan, Archie ve Lilibet'in ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı#Prenses Charlene
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Sürat ne demek, ne anlama gelir? Sürat kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Sürat#Sürat Ne Demek
Sürat ne demek, ne anlama gelir Sürat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde sür'at şeklinde yazılan sürat sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılan bu kelimenin sözlük anlamı hızdır. Sürat kelimesi birçok tamlama ve kalıp ifadede kullanılır. Örneğin, hızlı araba kullananlara sürat düşkünü denir. Sürat-ı intikal ise bir şeyi çok çabuk anlama yeteneği demektir. Sürat ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Sürat kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Haberin Devamı

Sürat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hız 2- Tempo 3- Çeviklik 4- Acelecilik 5- Çabukluk 6- Seri 7- Acele 8- Cevval

 9- Koşar Adım 10- Çabucak

 Sürat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyılda literatüre giren sürat kelimesi hem hız hem de acele anlamına gelir. Bu kelimenin içinde yer aldığı diğer tamlamalar şu şekildedir:

 1- Sürat-ı İnfial. Çok çabuk alınıp küsen kişi

 2- Sürat-ı Kıraat: Hızlı okuma alışkanlığı

 3- Sürat-ı Derk: Olayları ve meseleleri hızlı bir şekilde idrak etme yetisi

 Sürat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Sürat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Hızlılık

 İkinci Anlamı: Çok çabuk, pek acele, hiç vakit kaybetmeden

 Sürat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bir daha arabayı bu kadar süratli kullanırsan seninle hiçbir yere gelmem.

 2- Dosyayı süratli bir şekilde bitirip müdüre teslim ettim.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Sürat#Sürat Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA