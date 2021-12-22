Sürat ne demek, ne anlama gelir? Sürat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Sürat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Hız 2- Tempo 3- Çeviklik 4- Acelecilik 5- Çabukluk 6- Seri 7- Acele 8- Cevval
9- Koşar Adım 10- Çabucak
Sürat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
1- Sürat-ı İnfial. Çok çabuk alınıp küsen kişi
2- Sürat-ı Kıraat: Hızlı okuma alışkanlığı
3- Sürat-ı Derk: Olayları ve meseleleri hızlı bir şekilde idrak etme yetisi
Sürat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Sürat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Hızlılık
İkinci Anlamı: Çok çabuk, pek acele, hiç vakit kaybetmeden
Sürat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Bir daha arabayı bu kadar süratli kullanırsan seninle hiçbir yere gelmem.
2- Dosyayı süratli bir şekilde bitirip müdüre teslim ettim.