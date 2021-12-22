Sürat ne demek, ne anlama gelir? Sürat kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sürat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hız 2- Tempo 3- Çeviklik 4- Acelecilik 5- Çabukluk 6- Seri 7- Acele 8- Cevval

9- Koşar Adım 10- Çabucak

Sürat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılda literatüre giren sürat kelimesi hem hız hem de acele anlamına gelir. Bu kelimenin içinde yer aldığı diğer tamlamalar şu şekildedir:

1- Sürat-ı İnfial. Çok çabuk alınıp küsen kişi

2- Sürat-ı Kıraat: Hızlı okuma alışkanlığı

3- Sürat-ı Derk: Olayları ve meseleleri hızlı bir şekilde idrak etme yetisi

Sürat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Sürat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Hızlılık

İkinci Anlamı: Çok çabuk, pek acele, hiç vakit kaybetmeden

Sürat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bir daha arabayı bu kadar süratli kullanırsan seninle hiçbir yere gelmem.

2- Dosyayı süratli bir şekilde bitirip müdüre teslim ettim.