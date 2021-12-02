Şura sonrası yapılacak çalışmalar 3 ayda bir kamuoyuyla paylaşılacak

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20. Milli Eğitim Şurası’na nasıl hazırlanıldı ve Şura’da neler oluyor?

Sayın Cumhurbaşkanımız Şura’nın yapılacağına ve toplanacağına ilişkin duyurusuyla birlikte hızlı bir şekilde planlamalarımızı tamamlayarak görüş, tavsiye ve öneri toplama sürecini başlattık. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın görüş beyan edebileceği, rapor ya da dosya iletebileceği bir elektronik ortam oluşturduk. Akabinde orada toplanan 32 bin 634 görüşü kendi içimizdeki uzman komisyonlar tarafından derledik.

Tabii bu yönde sadece kamuoyundan görüş toplama süreci işletilmedi. 81 ili kapsayacak şekilde 26 koordinatör, bölgelerdeki sivil toplum kuruluşları, odalar, veliler, öğrenciler ve diğer tüm paydaşların katılacağı çalıştaylar yapıldı ve bunların raporları bize iletildi. Bu şurayı eksik listemizin masaya yatırılacağı bir toplantı olarak değerlendirmemek gerekir, hazırlık safhasında iyileştirmeye açık alanlar ele alındı. Nihayetinde bir pandemi geçti, geçiyor tüm dünya. Tüm sistemler etkilendiği gibi eğitim sistemi de bu süreçten etkilendi. Bunları da, uzmanlarıyla, muhataplarıyla konuşmak ve onların görüşlerine başvurmak gerekiyordu. Elbette dinamik ve büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla üniversitelerdeki akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşlarından, eğitimle ilgilenenlerden, sendikalardan raporlar geldi. Şimdi tüm bu görüş ve raporlar Şura’da tavsiye maddeleri olarak tartışılıyor.

Temel eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi konularında komisyonlar madde çalışmaları yapıyor. Konuşulan maddelerle ilgili kararlar oylanıyor. Tabii bu maddeler çıkarılabilir değiştirilebilir ek maddeler eklenebilir. Yani hazırlık belgesindeki maddeler tamamen mota mot uyulacak diye bir durum yok.

Şura’da alınan kararların uygulamaya geçme süreci nasıl olacak?

Şimdi milli eğitim şuralarında tavsiye kararları alınır. Elbette bakanlık bu tavsiye kararları doğrultusunda politikalarını üretir ve kararların bazılarını uygulamaya geçirir. Adı üstünde tavsiye kararı. Doğrudan uygulamayı ilgilendiren ya da genel politikayı, çizgiyi ilgilendiren konular olabilir. Sayın bakanımız ilan etti. Üç ayda bir şurada alınan kararlarının izlenmesi ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması düşünülüyor. Yani gerek ilgili genel müdürlükler gerek Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı olarak biz çalışmalarımızı üç ayda bir kamuoyu ile paylaşacağız.

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Komisyonlarda öğrenciler de yer aldı ve onların da söz hakkı var. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz?

Sadece komisyonda değil bahsettiğim 26 koordinatör ve 81 ildeki çalışmalarda da öğrencilerimiz yer aldı. Ve onlar şu an Şura Üyesi sıfatıyla oy kullanıyor, komisyonlarında görüşlerini de beyan ettiler. Belirleyici olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Burada öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz dediğim gibi sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, tüm kesim şu an Ankara’da 81 ilden gelerek eğitimi konuşuyor.

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Şura’da ders kitaplarıyla ilgili öneriler de var mı?

Şöyle, şu an komisyonlara ben doğrudan girmediğim için bir şey söylemem uygun değil. Ama nihayetinde ders kitapları da eğitimin bir parçası. Eminim bu maddeler içerisinde ders kitaplarıyla ilgili hususları da etkileyecek kararlar alınmaktadır.