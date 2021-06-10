Supplement Nedir Ve Ne İşe Yarar? Supplement Yararları Ve Zararları Nelerdir

Supplement, vücutta yetersiz olan maddeleri dışarıdan tamamlar. Supplement genel olarak vücuda alınan besleyici ve destekleyici bir besindir.

Supplement Nedir ve Ne İşe Yarar?

Vücutta yetersiz maddelerin dışarıdan alınması için supplementlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle spor yapan kişiler için vücuda giren her madde büyük bir önem taşımaktadır. Supplementler de sporcular için destekleyici spor besinleri arasında yer almaktadır. Ağır antrenmanlar yapan kişiler protein ihtiyaçlarını gidermek adına bol miktarda et ve türevlerini tüketmeliler.

Et tüketilirken karbonhidrat ve yağlar da alındığında vücutta fazla kalori alımı olabilir. Bu durum da yağlanmaya yol açar. O nedenle ayrıştırılan ve vücudun ihtiyaç duyduğu besinler de supplement adı ile kullanıma sunulur. Her supplement içeriğine göre farklı bir işleve sahip olması ile bilinir. Supplement çeşitleri vücudun onarım ve gelişimine yardımcı olurlar. Supplement çeşitlerinin faydaları da oldukça fazladır.

Supplement Yararları ve Zararları Nelerdir?

Vücudu onarıcı özelliğe sahip olan supplement çeşitleri kas kaybını önlemeye yardımcı olur. Her gün belli bir miktarda protein alınması gerekir. Supplementler aracılığı ile alınan protein ve kazanılan amino asitler vücudun çeşitli bölgelerinde kullanılmaktadır. Yeni kas dokuları inşa eden supplementler sağlığı desteklemeleri ile bilinir. Antrenmandan önce ve ya antrenmandan sonra alınan suplementler vücudun protein sentezleme ihtiyacını arttırır. Supplement vücudun kendi kendine üretmediği besinleri takviye eder. Supplementler sayesinde zamandan kazanılır. Vücuttaki onarma ve gelişmeler de artar.

Besin takviyesi olan supplement kullanımına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Rutin beslenme düzeninden çok daha güçlendirilmiş takviyeler olan supplementler doğru miktarda kullanılmalıdır. Yanlış ve ya aşırı supplement kullanımı vücuda zarar verecektir. Laktoz duyarlılığı olan kişilerin supplement kullanımına dikkat etmeleri gerekir. Vücutta fazla vitamin bulunuyorsa supplementler de doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Kalp rahatsızlığı ve kronik bir hastalığı bulunan kişiler de dikkatli bir şekilde besin takviyeleri kullanabilirler. Protein tozu kullanılırken günlük spor rutinleri ve beslenme alışkanlıkları da belli bir düzende ilerlemelidir.

Supplement Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde birbirinden farklı supplement çeşitleri bulunmaktadır. Supplement çeşitlerinden en önemlileri protein tozlarıdır. Proteinler kaslarda göev alarak beslenmelerini ve onarılmalarını sağlar. Özellikle sporcular protein tozunu yoğun olarak kullanırlar. Mide ve bağırsak sağlığının korunması için probiyotikler kullanılmaktadır. Probiyotik kullanılsa bile mutlaka yoğurt da kullanılmalıdır. Supplement çeşitleri arasında yer alan BCCA, dallanmış zincirli amino asit anlamına gelmektedir. İnsan vücudunda üretilmeyen lösin, izolösin ve valin amino asitleri dışarıdan alınır. Supplementler arasında yağ yakıcı, omega 3 ve amino asitler de bulunmaktadır. Supplement çeşitleri doğru bir şekilde alınmalıdır.

Supplement İle İlgili Merak Edilenler

Supplement kullanımlarında kişiden kişiye değişiklikler görülür. Kişinin ihtiyaç duyduğu supplementler doğru miktarda ve yeteri kadar alınmalıdır. Özellikle de supplement kullanım zamanı merak ediliyor. Günümüzde pek çok sporcu vücutlarında eksik kalan maddeleri tamamlamak için supplement kullanıyorlar. Özellikle kas kütlesinin arttırılması ve yıkımın azaltılması için de supplement kullanılıyor. Kilo vermek ve ya kilo almak isteyen kişiler de supplement kullanabiliyorlar. Genellikle sporcular egzersiz performansını arttırmak için supplement kullanıyorlar. Supplement adı verilen besin takviyelerinin kullanım zamanları ise kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Supplement ihtiyacının belirlenmesi için belli kriterlerin de göz önünde tutulması gerekir.