Süpervizör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Süpervizör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Fransızca bir kelime olan süpervizör kelimesinin asıl adı supervisor olarak geçmektedir. Ancak zamanla dilimizde süpervizör olarak değişmiş ve iş hayatında aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Süpervizör, bir firma ya da çalıştığı işyerinin kalkınması ve yükselmesi için çeşitli denetimleri yapan kişi olarak geçmektedir.

Süpervizör Nedir?

Süpervizör, bağlı olduğu firma ya da şirketlerde bir nevi denetleyici olarak görev yapmaktadır. Çalışanların yaptıkları işleri denetlemekte olan süpervizör, yapılan tüm işlemleri kayıt altına alır ve üt kademeleri yetkililere bildirmekle görevlendirilen kişidir. Çalıştığı işyerlerine bağlı olarak farklı görevler üstlenen süpervizör, aynı zamanda işyerindeki düzenli ve sorunsuz çalışmasının yapılabilmesini sağlayan kişi olarak da nitelendirilmektedir.

Süpervizör Ne İş Yapar?

Süpervizör genel anlamda çalışmış olduğu işyerine bağlı olarak, ilgili şirketin çalışanlarını düzenli olarak kontrol eder. Aynı zamanda yapılan işlerde sorun olmaması adına düzenli rapor tutan süpervizör, üst kademedeki yöneticilerine bu raporları sunar. Çalışanların daha verimli ve aktif olarak iş yapabilmesi adına motivasyonu düzenlemekle de görevlendirilmektedir.

Süpervizör Nasıl Olunur?

Süpervizör olmak isteyen ancak bu meslek hakkında bilgisi olmayan kişilerin nasıl süpervizör olacaklarını öğrenmek istemektedir. Öncelikle süpervizör olmak için kişilerden herhangi bir üniversite diploması ya da farklı bir belge ile sertifika istenmemektedir. Çeşitli firma ya da şirketlerin ilgi alanlarına göre aradıkları süpervizör ilanlarına başvuru yapılarak nitelikler taşınıyorsa süpervizör olunabilmektedir.

Süpervizör Olma Şartları Nelerdir?

Süpervizör olmak için eğitim ve diploma şartı bulunmamaktadır. Ancak genel olarak firma ve şirketlerin süpervizör olacak kişilerde aradığı bazı önemli nitelikler bulunmakta ve bu nitelikler şu şekilde sıralanmaktadır:

- Detaylı çalışmaya özen göstermek.

- İnsan ilişkilerinde başarılı olmak ve iletişimleri etkin olarak yönetme becerisine sahip olmak.

- Bilişim teknoloji donanım ve kullanımına etkin şekilde hâkim olmak.

- Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak.

- Yüksek ve stresli çalışma temposuna ayak uydurabilecek düzeyde olmak.

- Ekip yönetimine hâkim olmak ve insanları motive etme konusunda başarı göstermek.

- Hızlı ve doğru düşünme kabiliyetine sahip olmak ve stresli durumlarda kendini koruyabilmek.

Süpervizörün Görevleri Nelerdir?

Adeta çalıştığı şirketlerde çalışan ve üst yöneticiler ile arada köprü görevini üstlenen süpervizörün görevleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- İş akışını organize etmek ve çalışanların görevlerini tam olarak anlayabilmeleri için onlara danışmanlık yapmak.

- Çalışanları düzenli olarak denetlemek ve eksik noktalar varsa çalışanı motive edici konuşmalar ile yönlendirmek.

- Performans raporu hazırlamak ve bu raporları ilgili yöneticilere iletmek.

- Yeni işe giren çalışanları işe almak ve onları iş hayatına adapte ederek, yapacakları görevi detaylıca anlatmak.

- Çalışan personellerin bilgisini kayıt altına almak.

- İş için gerekli olan eğitimlere katılmak ve bilgilerin taze kalmasını sağlamak.

Süpervizör Maaşları Ne Kadar?

Farklı şirket ve kuruluşlarda etkin olarak görev alabilecek meslek sahiplerinde en düşük süpervizör maaşı yaklaşık 2.750 TL şeklindedir. Ortalama süpervizör maaşı 4.850 TL, en yüksek süpervizör maaşı ise 7.500 TL aralığında değişiklik gösterebilmektedir.

Süpervizör İçin İş İmkanları Nelerdir?

İş bulma seçeneği oldukça fazla ve farklı alanlarda olan süpervizörler genel olarak büyük market sektöründe kolayca iş bulabilmektedir. Bunun dışında giyim, gıda ya da farklı mağazalarda aktif olarak iş imkânı bulabilen süpervizörler, çeşitli kurumlarda da iş hayatına kolay şekilde atılabilmektedir.