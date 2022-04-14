Süper Lig Şampiyonluk Sayıları Ve Tarihleri Nelerdir? Takımların Şampiyonlukları

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Genelde Türkiye Süper Lig'i üzerinden şampiyonluk dendiği zaman dört büyük öne çıkar. Ancak son yıllarda Başakşehirspor ile beraber Bursaspor'un şampiyonlukları üzerinden de yeni şampiyonlar yer alıyor. Tabii bunlar içerisinde daha çok Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonlukları ön plana çıkmaktadır. Bu şampiyonluklar değişik tarihler üzerinden bilinir.

Süper Lig Şampiyonluk Sayıları ve Tarihleri Nelerdir?

Süper Lig'de Bursaspor ve Başakşehirsporun 1’er şampiyonu olması ile beraber, özellikle Beşiktaş, Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor'un birden fazla şampiyonluğu bulunur. 1959 yılından başlamak suretiyle, şekillenmiş olan lig üzerine şampiyonluklar kayıt altına alınmıştır. Bu doğrultuda Süper Lig üzerinden öne çıkan şampiyonlukları tarihleri ve takımlara göre ele almak gerekir.

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Galatasaray: 1962, 1963, 1964, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018,2019

Bu şekilde Galatasaray'ın şampiyonluk tarihleri üzerinden Süper Lig tarihinde toplamda 22 tane şampiyonluğu olduğunu ifade etmek gerekir.

Fenerbahçe: 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014

Fenerbahçe'nin ise yukarıdaki tarihler itibariyle toplamda 19 şampiyonluğu bulunmaktadır. Özellikle 2014 yılında almış olduğu son şampiyonluk ile beraber, uzun bir süredir Süper Ligi şampiyon tamamlayamayan takımlar içerisinde geliyor.

Beşiktaş: 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017, 2021

Son şampiyon Beşiktaş'ın ise toplamda 16 tane şampiyonluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda en çok şampiyonluk alan 3 takım olarak Beşiktaş Kulübü'nün öne çıktığını ifade etmek mümkün.

Trabzonspor: 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984

En çok şampiyonluk alan 4 takım olarak ise Trabzonspor öne çıkıyor. Aynı zamanda Trabzonspor Karadeniz Bölgesi'nde şampiyonluk alan tek takım olarak da bilinmektedir.

Bursaspor: 2010

Tek şampiyonluğu alması ile beraber, Bursaspor aynı zamanda şampiyonluk elde eden ikinci Anadolu takımıdır. Bu doğrultuda bir Anadolu takımı ise Süper Lig şampiyonluğu elde eden Trabzonspor olarak öne çıkar.

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Başakşehir Spor: 2020

Tek şampiyonluğu alması ile beraber, Başakşehirspor aynı zamanda İstanbul'dan şampiyonluk elde eden farklı birtakım olarak öne çıkar.

Yukarıda verilen takımlar ile beraber, Süper Lig tarihinde şampiyonluk elde etmiş olan kulüplerdir.

Süper Lig Takımların Şampiyonlukları

Türkiye'de en çok sevilen ve aynı zamanda izlenen spor dalı şüphesiz futboldur. Bununla birlikte öne çıkan lig ise Süper Lig olarak günümüzde biliniyor. Tabii söz konusu Süper Lig olduğu vakit genelde 4 büyük öne çıkar. Bunlar içerisinde en fazla şampiyonluk almış olan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleridir. Son yıllarda ise atağa geçen Bursaspor 1 şampiyonluk ve Başakşehirspor ise yine 1 şampiyonluk elde etmiştir. Bu doğrultuda süper lig takımlarının şampiyonluk sayılarını sırası ile ele almak mümkün;

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- Galatasaray toplamda Süper Lig üzerinden 22 tane şampiyonluk elde etmiştir.

- Fenerbahçe kulübü toplamda süper lig eşliğinde 19 sene şampiyonluk almıştır.

- İstanbul takımları arasında yer alan Beşiktaş Kulübü ise yine toplamda 16 şampiyonluğa sahiptir.

- Karadeniz ekibi olan Trabzonspor ise Toplamda 6 şampiyonluğa sahiptir.

- Bursaspor 1 şampiyonluk elde etmiştir.

- Başka bir İstanbul Kulübü olarak Başakşehirspor ise yine 1 şampiyonluğa sahiptir.