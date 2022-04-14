Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Süper Lig Şampiyonluk Sayıları Ve Tarihleri Nelerdir? Takımların Şampiyonlukları

Süper Lig Şampiyonluk Sayıları Ve Tarihleri Nelerdir Takımların Şampiyonlukları

1900'lü yılların başlarından itibaren süregelen Türkiye Futbol müsabakaları, pek çok açıdan değişkenlik göstermiştir. Zaman içerisinde yaşanan değişime ile beraber, günümüz Süper Lig'i ortaya çıktı. Bu doğrultuda Lig usulü üzerinden kabul edilmiş pek çok şampiyonluk bulunuyor. Peki Süper Lig şampiyonluk sayıları ve tarihleri nelerdir tüm detayları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Genelde Türkiye Süper Lig'i üzerinden şampiyonluk dendiği zaman dört büyük öne çıkar. Ancak son yıllarda Başakşehirspor ile beraber Bursaspor'un şampiyonlukları üzerinden de yeni şampiyonlar yer alıyor. Tabii bunlar içerisinde daha çok Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonlukları ön plana çıkmaktadır. Bu şampiyonluklar değişik tarihler üzerinden bilinir. 

 Süper Lig Şampiyonluk Sayıları ve Tarihleri Nelerdir? 

 Süper Lig'de Bursaspor ve Başakşehirsporun 1’er şampiyonu olması ile beraber, özellikle Beşiktaş, Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor'un birden fazla şampiyonluğu bulunur. 1959 yılından başlamak suretiyle, şekillenmiş olan lig üzerine şampiyonluklar kayıt altına alınmıştır. Bu doğrultuda Süper Lig üzerinden öne çıkan şampiyonlukları tarihleri ve takımlara göre ele almak gerekir. 

Haberin Devamı

 Galatasaray: 1962, 1963, 1964, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018,2019

 Bu şekilde Galatasaray'ın şampiyonluk tarihleri üzerinden Süper Lig tarihinde toplamda 22 tane şampiyonluğu olduğunu ifade etmek gerekir. 

 Fenerbahçe: 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014 

 Fenerbahçe'nin ise yukarıdaki tarihler itibariyle toplamda 19 şampiyonluğu bulunmaktadır. Özellikle 2014 yılında almış olduğu son şampiyonluk ile beraber, uzun bir süredir Süper Ligi şampiyon tamamlayamayan takımlar içerisinde geliyor. 

 Beşiktaş: 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017, 2021 

 Son şampiyon Beşiktaş'ın ise toplamda 16 tane şampiyonluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda en çok şampiyonluk alan 3 takım olarak Beşiktaş Kulübü'nün öne çıktığını ifade etmek mümkün. 

 Trabzonspor: 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984 

 En çok şampiyonluk alan 4 takım olarak ise Trabzonspor öne çıkıyor. Aynı zamanda Trabzonspor Karadeniz Bölgesi'nde şampiyonluk alan tek takım olarak da bilinmektedir. 

 Bursaspor: 2010 

 Tek şampiyonluğu alması ile beraber, Bursaspor aynı zamanda şampiyonluk elde eden ikinci Anadolu takımıdır. Bu doğrultuda bir Anadolu takımı ise Süper Lig şampiyonluğu elde eden Trabzonspor olarak öne çıkar. 

Haberin Devamı

 Başakşehir Spor: 2020 

 Tek şampiyonluğu alması ile beraber, Başakşehirspor aynı zamanda İstanbul'dan şampiyonluk elde eden farklı birtakım olarak öne çıkar. 

 Yukarıda verilen takımlar ile beraber, Süper Lig tarihinde şampiyonluk elde etmiş olan kulüplerdir. 

 Süper Lig Takımların Şampiyonlukları 

 Türkiye'de en çok sevilen ve aynı zamanda izlenen spor dalı şüphesiz futboldur. Bununla birlikte öne çıkan lig ise Süper Lig olarak günümüzde biliniyor. Tabii söz konusu Süper Lig olduğu vakit genelde 4 büyük öne çıkar. Bunlar içerisinde en fazla şampiyonluk almış olan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleridir. Son yıllarda ise atağa geçen Bursaspor 1 şampiyonluk ve Başakşehirspor ise yine 1 şampiyonluk elde etmiştir. Bu doğrultuda süper lig takımlarının şampiyonluk sayılarını sırası ile ele almak mümkün; 

Haberin Devamı

 - Galatasaray toplamda Süper Lig üzerinden 22 tane şampiyonluk elde etmiştir.

 - Fenerbahçe kulübü toplamda süper lig eşliğinde 19 sene şampiyonluk almıştır.

 - İstanbul takımları arasında yer alan Beşiktaş Kulübü ise yine toplamda 16 şampiyonluğa sahiptir.

 - Karadeniz ekibi olan Trabzonspor ise Toplamda 6 şampiyonluğa sahiptir.

 - Bursaspor 1 şampiyonluk elde etmiştir.

 - Başka bir İstanbul Kulübü olarak Başakşehirspor ise yine 1 şampiyonluğa sahiptir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı