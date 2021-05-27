Suntalam Nedir? Suntalam Malzeme Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Bu malzemenin en önemli özelliklerinden biri onlarca farklı renk seçeneğine sahip olmasıdır. Kataloglardan sarı ve kahverenginin tüm tonları seçilerek sipariş edilebilir. Alternatif renk seçenekleri arasında kırmızı, beyaz, krem, ekru ve gri de yer alıyor.

Suntalam Nedir?

Suntalam, talaş malzemelerin reçine ve tutkal ile özel işlemlerden geçirilmesiyle üretilen bir malzemedir. Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde suntalamdan imal edilmiş olan mobilyalara rağbet arttı. Bunun en büyük nedeni fiyatının her bütçeye uygun olmasıdır. Bu malzemeden üretilen mobilyaların garanti süresi ise 1 - 2 yıl arasında farklılık gösterir.

Suntalam Malzeme Nedir?

Suntalam malzeme, standart kenar kalınlığı 1.8 cm. olan, ancak siparişler doğrultusunda özel ölçülerde de üretilebilen bir malzemedir. Dayanıklı bir malzeme olsa da sert darbelere karşı mukavemeti düşüktür. Tercih edilmesindeki önemli nedenlerden bir diğeri hafif olmasıdır. Özellikle sökülebilir mobilyalarda taşınması ve yeniden kurulması çok kolaydır.

Üretiminde talaş ve benzeri ham maddeler kullanıldığı için tamamen çevre dostudur. İmalatında insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal kullanılmaz.

Suntalam Nerelerde Kullanılır?

MDF ile birlikte mobilya sektöründe en çok kullanılan malzemelerden biri de suntalamdır. Renk skalası oldukça geniş olan bu malzeme kitaplık, mutfak dolabı, ranza ve masa imalatında sıklıkla kullanılıyor.

Salonlarda ve oturma odalarında daha fazla yer açmak isteyenlerin satın aldığı TV ünitelerinin birçoğu da suntalam malzemesinden üretiliyor. Farklı desenleri ve renkleri bünyesinde barındıran suntalam, yemek odasındaki masalarda ve hollerde kullanılan portmantolarda da tercih ediliyor.

Meşe, erik ve elma ağaçlarının talaşlarından imal edilen modelleri kendinden desenlidir ve dekoratif bir görünüme sahiptir. Bu ağaçlardan üretilen suntalam malzemesi çalışma masası ve büfelerin imalatında da kullanılıyor.

Ev dışında iş yerlerinde kullanılan makam takımlarının diğer kullanım alanları şunlardır: Makam takımları, etajer ve ofis masaları.