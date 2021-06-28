Sunroof Nedir Ve Ne İşe Yarar? Arabada Sunroof Önemli Midir

Halk arasında araba sanrufu olarak da bilinen bu terimi tavan penceresi olarak da biliniyor. Elektrikle çalışan ve pratik bir kullanılan sanruflar, tek bir dokunuşla kolaylıkla açılabiliyor.

Sunroof Nedir ve Ne İşe Yarar?

Sunroof, arabaların tavanında bulunan açılan pencerelerdir. Kademeli olarak açılan bu cam bölmelerde isterseniz pencereyi tamamen açabilir ya da küçük pencereyi aralık bırakabilirsiniz. Sunroof, otomobillere ilk eklendiği zamanlar sadece açılıp kapanma özelliğine sahip olan mat metaller şeklinde tasarlanıyordu. Günümüzde ise sunrooflar, güneş ışığını araç içine alabilen saydam cam yapılar olarak üretiliyor.

Elektrikle çalışan sunroof özelliği panoramik cam tavanlar ve açılır cam tavanlarla çoğu zaman karıştırılsa da boyut itibari ile farklılık gösteriyor. Daha küçük olan sunrooflar özelliği ile yakıt ekonomisine herhangi olumsuz bir etki oluşturmaz. Cam bölmenin sadece gölgeliğini açarak güneş ışığını araç içine alabilirsiniz. Kış aylarında çok önemli bir avantaj sağlayan bu durum, yaz aylarında ise, tavan penceresinin tamamen açılarak araç içine temiz hava girmesini ve daha ferah bir ambiyans ortaya çıkmasını sağlıyor.

Arabada Sunroof Önemli midir?

Özellikle de yaz ayları geldiği zaman temiz havanın içeri girmesi ve güneş ışığından daha çok yararlanılmasını sağladığı için araç içine girmesi sağlanıyor ve bu da yolculukları daha keyifli bir hale getiriyor. Ama her otomobil parçasında olduğu gibi sanroofların da sık kullanıldığı için zamanla bakım yapılması girmesi ve temizlenmesi gerekiyor.

Özellikle de toz yoğunluğunun fazla olduğu bir bölgede yaşıyorsanız bu cam bölmeyi düzenli bir şekilde temizlemeniz ve kirlerden ya da kalıntılardan mutlaka arındırmanız gerekir. Kir birikintileri drenaj hortumunu tıkayarak hava ve sıvı sızıntısına neden olabiliyor. Sunroof, ferah ve daha fazla güneş ışığı alan bir araçta keyifli yolculuklar yapmanıza imkan sunuyor. Sunroof, özellikle de konforuna düşkün bazı sürücülerin araç satın alırken en dikkat ettiği özellikler arasında yer alıyor.

Sunroof Bakımı Nasıl Yapılır?

Sunroofun bakımının zaman zaman yapılması, sunroofun kullanım ömrünün uzaması açısından oldukça önemlidir. Sunroof bakımı yaparken;

Sunroofun tepe kısmını silerken ve cam temizliği yaparken çeşitli deterjan karışımlarını kullanabilirsiniz. Ama ılık koşullar için pek uygun olmadığı için amonyak içeren herhangi bir ürünü kullanmamaya özen göstermelisiniz.

Tepe temizliğinin yapıldıktan sonra cam bölmeyi açarak contayı nemli bir bezle güzelce silebilirsiniz. Bu sayede kir birikintilerini ortadan kaldırarak ortaya çıkabilecek bir sızıntının önüne geçebilirsiniz.

Sanroof açık haldeyken kızak bölümünde biriken küçük toz ve kum ve toz birikintilerinden kurtulmak için fırça kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Eğer sanroofunuz hiç çalışmıyorsa sigorta gibi elektriksel bazı arızalar söz konusu olabilir. Bu gibi bir durumda sorunu kendiniz çözmeye çalışmak yerine bir profesyonele danışmanız gerekir.

Sunrooflu Araba Modelleri

Sunrooflar, ilk defa 1937 yılından beri sürücülerin temiz güneş ışığı ve hava ihtiyacını estetik bir görünümle karşılamayı amaçlıyor. Günümüzde ise, çoğu araba sunroofu standart bir özellik olarak sunuyor. Aracın satış değerini yükselten bu donanım neredeyse tüm sürücülerin önemli ölçüde ilgisini çekiyor.

Sunroof yapımı çok yaygın kullanılan bir uygulamadır. Elektrikli sunroof fiyatları, araç değişimi yapmaktan çok daha ekonomik olduğundan dolayı sunroof seven sürücüler özellikle de bu seçeneğe yöneliyor. Ama sunroof açtırma işleminin su sızıntılarına ve diğer pek çok tavan sorunlarına neden olabileceğini bilmeniz gerekir.