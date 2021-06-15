Sünnetullah nedir? Din kültüründe sünnettullah teriminin anlamı nedir?

Bu kavram genellikle Adetullah terimi ile birlikte kullanılır. Adetullah da Allah'ın değiştirilemez yasaları anlamına gelir. Bu yasalar hem bilimsel gerçekleri hem de sosyal yaşamdaki kuralları kapsar.

Sünnetulah Nedir?

Allah'ın kainatı ve canlıları yaratırken koyduğu kurallara ve belirlediği ölçülere Sünnetullah denir. Kuran'ı Kerim'de ve birçok hadiste geçen ''kader'' kelimesinin ilk anlamı ölçüdür. Kamer Suresinin 49. ve 50. ayetlerinde Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığı bildirilir.

Bakara Suresinin 286. ayetinde ise, Allah'ın, kullarını kaldıramayacağı yüklerle sınamayacağı yazılıdır. Her şeyin belli bir nizama ve ölçüye göre yaratılması Sünnetullah olarak tanımlanır.

Yine aynı şekilde dünyada ve kainattaki her şeyin bir neden sonuç ilişkisine dayalı olması, hiçbir şeyin amaçsız ve nedensiz bir şekilde gerçekleşmemesi de Sünnetullah terimiyle açıklanır. Sadece insana irade ve akıl verildiği için ahiret gününde insan yaptıklarından hesaba çekilecektir. Çünkü insan sadece akıl ve iradeyle iyi ile kötü, helal ile haram arasında seçim yapabilir.

Din Kültüründe Sünnetullah Teriminin Anlamı Nedir?

Din kültüründe Sünnetullah teriminin birden fazla tanımı ve açıklaması vardır. Bu tanımlardan ilki Allah'ın kainatı yaratışındaki ilkeler ve yasalar bütünüdür. Sadece peygamberlerin gösterdiği mucizeler dışında, her şey belli başlı kurallar ve kanunlar çerçevesinde gelişir. Bu kanunlar en basit mantık kurallarından en karışık bilimsel gerçeklere kadar geçerlidir.

Örneğin insanın doğup büyümesi, yetişkin olup yaşlanması ve en nihayetinde ölmesi Sünnetullah'dır. Çünkü her insan ahiret için yaratılmıştır ve dünya geçici bir konaklama yeridir.

Her insan fıtrat üzere doğar. Fıtrat, yaratılış anlamına gelir. Her insanın doğumu için bir anne ve bir baba gereklidir. Bunun gibi tüm gereklilikler ve şartlar da Allah'ın koyduğu ve asla değiştirilemeyecek olan yasaların bir parçasıdır.

Örneğin bir insanın iman etmesi için de Allah'ın ona hidayet etmesi gerekir. Bu da Allah'ın koyduğu yasalardan biridir. Bu nedenle Hz. Muhammed, Ebu Talib'in Müslüman olması için gözyaşı döktüğünde ayet inmiş ve ayette peygamber efendimize ''sen istiyorsun diye iman etmeyecekler'' buyurulmuştur.

Çünkü kainatta bir şeyin gerçekleşmesi için Allah'ın izin vermesi gerekir. Allah'ın izni ve haberi olmadan hiçbir şey gerçekleşmez.