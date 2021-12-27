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Sunak nedir, ne anlama gelir? Sunak kelimesinin TDK sözlük anlamı

#Sunak#TDK#Kelime
Sunak nedir, ne anlama gelir Sunak kelimesinin TDK sözlük anlamı

Sunak kelimesi, sunmak fiilinden türetilmiş olan bir kelimedir. Sunak, hem semavi dinlerde hem de çok tanrılı dinlerde, Tanrı'ya kurban sunmak için inşa edilmiş yapılara denirdi. Tarihte bilinen ilk sunaklar ise, M.Ö 4. yüzyılda yapılmıştır. Tahta, mermer ve taştan yapılan sunaklar genellikle kare, yuvarlak ve silindir şeklinde inşa edilirdi. Sunak nedir, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Sunak kelimesi ile eş anlamlı olan pek çok kelime vardır. Sunak kelimesinin anlamı her TDK sözlüğünde ger gün binlerce kişi tarafından araştırılıyor.

 Sunak Nedir?

 Sunak kelimesi, Antik Çağ döneminde yaşayan kavimlerin dini ayinler düzenleyerek kurban kestikleri yapılara sunak ismi verilirdi. Sunakların pek çoğu tapınakların içine yapıldı. Tarihteki bazı sunaklar ise yer altında inşa edilmiştir. Oldukça dikkat çekici bir özelliğe sahip olan bu yapılar günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Sunak kelimesinin sözlük anlamı ise; tapınaklarda, günlük yakılan, üzerinde kurban kesilen, dinî tören yapılan taş masa anlamına gelir. Kökeni çok eski zamanlara dayanan bu yapılar, günümüze geçmişten miras olarak kalmıştır.

 Sunak Ne Anlama Gelir?

 Sunak, çok tanrılı dinlerde yaygın bir şekilde sunaklarda tütsüler yakılır ve burada çeşitli ayinler düzenlenirdi. Yağmur duası gibi ritüeller de tapınakların içinde bulunan sunaklarda yapılırdı. Sunak kelimesi, hem çok tanrılı dinlerde, Tanrı'ya kurban sunmak için inşa edilmiş olan yapılara denirdi. Bu yapılar, günümüzde de çok dikkat çekmeye devam ediyor. Sunak kelimesinin ne anlama geldiği pek çok kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Bu kelime, çok eski zamanlardan beri dilimizde sıkça kullanılan bir kelimedir.

 Sunak Kelimesinin TDK sözlük Anlamı

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 Sunak kelimesi, vatandaşların günlük hayatta açıkça araştırdığı ve çok sok duyduğu kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime ile ilk defa karşılaşan kişiler ise, bu kelimenin ne anlama geldiğini TDK sözlüğünden araştırıyor. Sunak kelimesi, sunmak fiilinden türetilmiş olan bir kelimedir. TDK'ya göre, kurban kesilerek adakların adandığı mermerden ya da taştan masalara sunak aşı verilir. Sunaklar sadece çok tanrılı dinlere özgü bir yapı da değildir.

 Hristiyan ve Yahudilerin inşa etmiş olduğu bazı sunaklar ise, günümüze kadar ulaşmıştır. Sunak kelimesi, çok uzun yıllardan beridir dilimizde sıkça kullanılan bir kelimedir. Sunmak kelimesinden türetilmiş olan bu kelime, farklı dinlerde Tanrılara kurban sunmak amacı ile yapılmış yapılara verilen bir isimdir. Aynı zamanda bu kelime kurban ve şehit anlamlarında da sıkça kullanılıyor. Bu kelime, cümle içinde ha da tek başına sıkça kullanılıyor.

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#Sunak#TDK#Kelime

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