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Sun Tzu kimdir ve Sun Tzu savaş sanatı Nedir? Sun Tzu özellikleri kakkında bilgi

Sun Tzu kimdir ve Sun Tzu savaş sanatı Nedir Sun Tzu özellikleri kakkında bilgi

Antik Çin Uygarlığının en önemli komutanlarından biri olan Sun Tzu, M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısında doğdu. Aynı zamanda bir filozof olan Sun Tzu'nun kaleme aldığı 10 eserden yalnızca üç tanesi günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu eserlerden en önemlisi ise Savaş Sanatı adlı kitaptır. Sun Tzu bu kitapta, savaşı tüm yönleriyle ele almış, askeri taktikler, düşmanını tanıma ve emir - komuta zinciri gibi konuları ayrıntılı bir şekilde aktarmıştır. Sun Tzu kimdir ve sun tzu savaş sanatı nedir tüm detayları ile derledik.

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Sun Tzu'nun yaklaşık 7 asır önce yazdığı Savaş Sanatı adlı eser, askeri okullarda ders kitabı olarak okutulmaktadır. Bu zamana kadar dünya genelinde en çok satılan strateji kitabı Savaş Sanatı olmuştur.

Sun Tzu Kimdir ve Sun Tzu Savaş Sanatı Nedir?

Sun Tzu'nun doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte M.Ö 540 - 545 yılları arasında doğduğu tahmin ediliyor. Birçok kaynakta ''askeri bir deha'' olarak nitelendirilen Sun Tzu, Qi Beyliğinin komutanıdır.

Savaş Sanatı adlı kitabında bir komutanın askerlere nasıl davranması ve savaş sürecini nasıl yönetmesi gerektiğine dair ayrıntılı bilgiler verir.

Sun Tzu Özellikleri Hakkında Bilgi

Sun Tzu'nun kalame aldığı Savaş Sanatı adlı kitap toplam 13 bölümden oluşur. 43 sayfa olan kitapta savaş stratejilerinin yanı sıra, bilgelik, hikmet, hakikat, sabır gibi evrensel konulara dair tespitler de bulunur.

1. Bölüm:

Kitabın ilk bölümünün adı Hesaplama'dır. Bu bölümde bir savaşı kazanmanın beş şarta bağlı olduğu yazılıdır. Bu şartlar sırasıyla Gök, Yol, Komutan, Kural ve Yer'dir. Yol, savaşta izlenmesi gereken stratejilerin karşılığıdır. Eski Çin Uygarlığında ve Budizm'de Gök, Tanrı'yı simgeler. Yer, savaşın yapılacağı yer ve savaşta kullanılan silahlardır.

Sun Tzu'ya göre, Yol, komutan ile halkın birliğidir. Eğer yolun başında fikirler çatışırsa, söz konusu savaş kaybedilmeye mahkumdur. Bu nedenle henüz yolun başındayken fikirler açıkça ifade edilmeli, karşıt görüşler içinse ortak bir yol bulunmalıdır.

2. Bölüm:

İkinci bölümün adı ''Savaş'tır'' Bu bölümde düşman ordusuna karşı hangi taktiklerin uygulanacağı anlatılır. Örneğin: ''Eğer karşı taraf dinleniyorsa rahatsız et, sinirlilerse kışkırt'' sözleri bu bölümde yer alır.

3 Bölüm:

3. Bölümün adı Taktik Saldırı'dır. Bu bölümde başarılı bir komutanın hem kendisini hem de karşı tarafı bilmesi öğütlenir. Zayıf bir ordunun başındaki komutanın, kendi gücünü bilerek hareket etmesi gerektiği anlatılır.

4. Bölüm:

Duruş / Konuşlanış adlı bu bölümde gerçek zafer hakkında felsefi çıkarımlarda bulunan Sun Tzu, komutanın halkın sözüne göre değil kendi bildikleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurgular.

5. Bölüm:

Güç adlı bu bölümde kargaşa ve düzen hakkında bilgiler verilir.

6. Bölüm:

Altıncı bölümün adı Zayıflık ve Güçlülük'tür. Bu bölümde başarılı bir ordunun sessiz ve gizli hareket etmesi gerektiğini anlatılır.

7. Bölüm :

Harekat adlı bu bölümde savunma savaşı hakkında ayrıntılı bilgiler yer alır.

8. Bölüm:

Bin Bir olasılık adlı bu bölümde, komutanın bazı durumlarda hükümdarın emirlerini yerine getirmemesi gerektiği anlatılır.

9. Bölüm:

Dokuzun bölümün adı Yürüyüş'tür. Bu bölümde ordunun harekata nasıl hazırlanacağı ve mevzileneceğine dair teknik bilgiler verilir.

10. Bölüm:

Arazi adlı bu bölümde, okurlara, komutanın disiplinsiz askerlere karşı nasıl davranması gerektiği aktarılır.

11. Bölüm:

Bu bölümde komutanın, askerlerin moralini yüksek tutmak için neler yapması gerektiği anlatılır.

12. Bölüm:

Ateşle saldırı adlı bu bölümde beş çeşit saldırı hakkında teknik bilgiler verili.

13. Bölüm:

Kitabın 13. ve son bölümünde savaşta casus kullanmanın önemi aktarılır.

 

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