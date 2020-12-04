Sümeroloji Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sümeroloji bölümünde çivi yazısı kullanan ve hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmayan toplumlar hakkında araştırma yapılıyor.

Sümeroloji Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sümeroloji, M.Ö 3300-0 tarihleri arasında Mezopotamya ve Anadolu bölgelerinde yaşayan toplumların dil ve kültürleri arasında araştırmalar yaparken çivi yazısı ile bu toplumlarda ne gibi değişiklikler yaşandığını araştırır. Bu bölümde eski toplumların özelliklerinin ve toplumun yapısının incelemesi yapılır.

Sümeroloji Bölümü Nedir?

Sümeroloji Bölümü, çivi yazısı kullanan eski toplumların anlaşma şeklini, özelliklerini ve tarihlerini araştıran bir bölümdür. Bu bölümde Sümercenin yanı sıra Asur lehçeleri, Akadcanın Babil ve Sami gibi diller üzerine durulur. Bu bölüm aracılığı ile eski toplumların özellikleri ve toplum ilişkileri incelenir.

Sümeroloji Bölümünün Amacı Nedir?

Sümeroloji Bölümünün amacı; çivi yazısı kullanan fakat hakkında çok fazla bir bilgiye sahip olunamayan toplumların ve halkların araştırılması ve bu toplumlar hakkında ye bilgilere ulaşılmasıdır. 4 yıllık bir lisans bölümü olan Sümeroloji Bölümünden mezun olan kişiler, eski toplumların incelemesini yaparak geleceğe ışık tutacak bilgilere ulaşmaya çalışır. Bu bölümde okuyacak kişilerin tarihe, siyasete ve sosyal bilimlere ilgi duyması gerekir.

Sümeroloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sümeroloji Bölümünden mezun olan kişiler, hem kamuda hem de çek sektörde çalışma imkanı bulabiliyor. Bu bölümden mezun olan kişiler Anadolu’nun ve Mezopotamya’nın yazı ile tanıştığı Asurlular zamanından kalmış olan çivi yazılarını inceleyerek, orijinal belgeleri kullanarak araştırmalar yapar.

Sümeroloji Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sümeroloji Bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı Üniversiteler öğrencilerine İngilizce hazırlık sınıfı da okutabiliyor. Hazırlık sınıfı okutulduğu zaman eğitim süresi 5 yıla çıkıyor.

Sümeroloji Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Sümeroloji Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarından yüksek puan almanız gerekir. TYT sınavından 150 puan ve üzeri alan kişiler AYT sınavına girmeye hak kazanır. Aynı zamanda bu bölümü tercih edecek olan kişilerin tarihe, siyasete ve eski toplumlara da ilgisi olması gerekir.

Sümeroloji Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Sümeroloji Bölümü, Türkçe verilen bir lisans eğitimidir. Fakat bazı üniversitelerin programında İngilizce hazırlık sınıfı yer alır. Bu sayede öğrencilerin daha donanımlı olması sağlanır.

Sümeroloji Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Sümeroloji Bölümü TYT ve AYT sınavları ve sözel puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin sözel becerisinin yüksek olması gerekir.

Sümeroloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çivi Yazısı ve Tarihsel Gelişimi

Eski Asur Çağı Metinleri

Akad Dili ve Grameri

Eski Babil Çağı Mektupları

Sumerce Kolay Metinler

Akadca Kolay Metinler

Eski Anadolu Kültür Tarihi

Eski Mezopotamya Kültür Tarihi

Anadolu’da İlk Yerleşimler ve Şehir Devletleri

Hammurabi Kanunu

Sumerce Kolay Metinler

Sümeroloji Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Sümeroloji Bölümü mezunu olan kişiler bir kuruma bağlı olarak ya da serbest bir şekilde çivi yazısı kullanan ama hakkında yeterli bir bilgiye sahip olunmayan kavimler hakkında araştırma yapar. Bu bölümden mezun olan kişiler devlet kurumlarında memurluk yapabilir, çeşitli pozisyonlarda çalışabilir ya da tarihi araştırmalara katılabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sümeroloji Bölümü mezunu olan kişiler daha çok müzelerde, arşivlerde ve kütüphanelerde çalışmayı tercih ediyor. Bu kişiler aynı zamanda tarihi araştırmalar yapan kurumlara danışmanlık yapabilir. Bu bölümden mezun olan kişiler, KPSS’ye girerek kamu kurumlarında farklı pozisyonlarda görev alabilir. Aynı zamanda memur olarak da çalışabilirler. Bunun yanında isteyen kişiler serbest olarak çalışma imkanı da buluyor.

Sümeroloji Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Sümeroloji Bölümünden mezun olan kişiler genellikle masa başı işlerde görev yapıyor. Fakat bazı kişiler, tarihi araştırmalarda da kendisine yer buluyor. Bu bölümü okuyacak kişilerin araştırmacı, meraklı ve tarihi seven bir kişiliğe sahip olması gerekir.

Sümeroloji Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Sümeroloji Bölümü şu anda ülkemizde sadece Ankara Üniversitesi’nde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde bulunuyor. Bu nedenle bu bölüm sınırlı kontenjana sahip olduğu için az sayıda mezun veriyor.