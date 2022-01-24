Sümerler Türk müdür değil midir? Sümerlerin Türk olduğu söylentisi doğru mudur

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Sümerler milattan önce binlerce yıla uzanan bir tarihe sahiptir. Aynı zamanda geçmişten günümüze kadar pek çok önemli eser bırakmış güçlü medeniyetler arasında yer alır. Bunun yanı sıra Sümerlerin Türk kolundan gelip gelmediğine yönelik önemli araştırmalar içerisinde bulunuyor.

Sümerler Türk müdür, Değil midir?

Özellikle Sümerlerin Orta Asya'da bırakmış olduğu birçok farklı Eser ile beraber, köklerinin Türk olduğu anlaşılmıştır. Türklerin M.Ö. 9 binli yıllarda göç etmeye başladığı Orta Asya’nın Türkmenistan Anav bölgesinde yazmış olduğu önemli eserler bulunur. Özellikle Kalde Zodyak bu konuda en önemli kanıtlar içerisinde yer almaktadır. O yüzden elde bulunan kanıtlar göz önüne alındığı vakit, Sümerlerin Türk olduğu ortaya çıkıyor.

Sümerlerin Türk Olduğu Söylentisi Doğru mudur?

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Sümerlerin Türk olduğu söylentisinin gerçeği yansıttığını ifade etmek mümkündür. Özellikle günümüzde bu konuda pek çok önemli tarihçi Sümerlerin Türk olduğunu söylemektedir. Bu durum sadece söylemde kalmamakla beraber, aynı zamanda kanıtlı şekilde öne çıkar. Çünkü Sümerlere ait olan kaldı Zodyak, Türkmenistan'ın anav bölgesinde bulunmuştur. Bu yapı üzerinden öne çıkan kanıtlar ve yazılar eşliğinde, Sümerlerin Türk olduğuna yönelik durum kesinlik kazanmaktadır.