Sümerler kimdir ve nerede kuruldu? Sümerler neyi buldu? Sümerler başkenti ve tarihi hakkında bilgi

Sümerlerin yaşamını ve tarihi katkılarını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Sümerler pek çok büyük medeniyetin de temellerinin atılmasına yardımcı olmuştur.

Sümerler Kimdir ve Nerede Kuruldu?

Sümerler tarih sahnesine diğer medeniyetlerden çok daha önce çıkmıştır. Sümerlerin tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar dayanır. Bu medeniyet yazı, dil, tıp, astronomi gibi pek çok alanda gelişmeler göstermiştir. Bunun yanında fal, büyü, din, mitoloji gibi alanlarda da pek çok çalışma yapmışlardır.

Sümerlerin yaşadığı zamanlarda Mezopotamya sınırları içerisinde 35 adet şehir olduğu bilinmektedir. Bu şehirlerden 18'i ise oldukça büyüktür. Bunlara örnek verecek olursak; Kiş, Nippur, Umma, Zabalam, Eridu, Lagaş, Ur ve Uruk örnek gösterilebilir.

Öncelikle Uruk Kralı olan Lugalzagizi aşağı Mezopotamya da bulunan kent devletlerinin tek bir yönetim altına almıştır. Sümerler devletini Elamlar sona erdirmiştir. Sümerler'den sonra ise Akadlar devri başlamıştır.

Sümerler Neyi Buldu?

Sümerler Mezopotamya'da yaşamış olan medeniyetlerden biridir. Bilim ve teknoloji alanında oldukça ilerleme kat etmişlerdir. Sümerlerde pek çok çanak, çömlek, ekmek pişirmek için tandır ve kazanlar olduğu bilinir. Bunun dışında Sümerler sert madenleri işlemeyi de başararak kesici aletler üretmişlerdir. Sümerler kerpiç ve tuğla kullanarak iki ya da üç katlı evler de yapmıştır.

Sümerlerin sulama sistemi kullandıkları da görülmektedir. Yaşadıkları bölgede bulunan bataklıkları kurutmuşlardır. Yaşam alanlarına kanallar yardımı ile su çekmişlerdir. Bentler inşa ederek su baskınları oluşmasının önüne geçtiler. Bunun yanında barajlar inşa edip ihtiyaç duyulan suyun korunmasını ve muhafaza edilmesini de sağlamışlardır. Sümerlerin düzenli bir sulama sistemleri olmasından dolayı verimli bir tarım arazileri de vardır. Sümerlerin ilk kez tekerleği icat ettiği de bilinmektedir. Böylelikle tarihte ilk defa öküz ve sabanlar yardımı ile tarım alanlarında çalışmışlardır.

Sümerler Matematik ve Geometri alanında da pek çok çalışmalar yapmıştır. Matematiğin temelini oluşturan dört işlemi Sümerler bulmuştur. Bunun yanında büyük bir gelişme göstererek dairenin alanını hesaplamayı da başardılar. Sümerler zaman hesaplamasında da çok başarılı olmuşlar ve çok gelişmiş bir takvim kullanmışlardır.

Sümerler tarihte kullanılan ilk Ay takvimini kullanan medeniyettir. Sümerler bir yılı 360 gün olarak hesaplamış ve ayları da 30 gün olarak almışlardır. Bunun yanında güneş Saatini de Sümerler bulmuştur.

Sümerlerin Başkenti ve Tarihi Hakkında Bilgi

Sümerler M.Ö. 4000 yılında Mezopotamya bölgesinde yerleşmiş ve burada yaklaşık 2000 yıl yaşamışlardır. Ancak Nuh tufanı sonrasında birbirleriyle mücadeleye girmeleri sebebi ile kendi sonlarını da hazırlamış oldular.

Sümerler yıllar içerisinde 35 adet şehir oluşturmuşlardır. Daha sonra bu şehirler birbirleri ile savaşarak hakimiyet mücadelesine girmişlerdir. Sümerlerin ilk dışarıdan tehdidi ise doğu tarafında bulunan Elamlar olmuştur.

Sümerlerin dini yaşamı da oldukça mistik bir yapıdadır. Çok tanrılı bir inanışları vardır. Bunun yanında her bir nesnenin bir tanrısı olduğu inancını benimsemişlerdir. Sümerlerin tanrıları ne kadar insan silüetine sahip olsalar da insanlardan daha üstün güçleri bulunmaktaydı.

Sümerlerin inanışına göre tanrılar insanlara ne istediklerini asla söylemezdi. Fakat insanlar tanrılara sorular sorabilir ve sorularının cevaplarını alabilirlerdi. Sümerlerin Ziggurat ismi verdikleri tapınakları vardı ve bu tapınaklarda tanrılar ile iletişime geçerlerdi. Ziggurat isimli tapınaklarda rahipler de bulunurdu.

Zigguratlar zamanın teknolojisi ile oldukça yüksek yapılar olarak inşa edilmekteydi. Bunun en önemli sebebi de dönemin en büyük tanrısı olduğuna inanılan Gök Tanrıya yakın olmak istemeleriydi.