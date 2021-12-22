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Sülün ne demek, ne anlama gelir? Sülün kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Sülün#Sülün Ne Demek
Sülün ne demek, ne anlama gelir Sülün kelimesinin TDK sözlük anlamı

Günlük hayatımızda sıkça rastladığımız kelimeler arasında yer alan sülün, TDK sözlüğünde en sık aranan kelimeler arasında yer alıyor. Uzun yıllardır dilimizde sıkça kullanılan bu kelimenin anlamını pek çok kişi bilmiyor ve merak ediyor. Sülün ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Dilimize yabancı dillerden geçen pek çok kelime bulunuyor. Bu kelimeleri çoğu zaman çok sık kullansak da her zaman anlamlarına hakim olamayabiliyoruz.

Sülün Ne Demek?

 Sülün kelimesi, dilimizde çok yaygın kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin anlamı TDK sözlüğünden ve internetten sıkça araştırıyor. Sülün kelimesi, Sülüngillerden, kuyruğu oldukça uzun ve eti yenilen bir kuş türüdür. (Phasianus colchicus)

 Sülün Ne Anlama Gelir?

 Sülün kelimesi, dilimizde genellikle uzun boylu ve ince yapılı kişiler için kullanılan bir kelimedir. "Sülün gibi kız" deyimi de buradan gelir. Sülün kelimesinin anlamı ise, kuyruğu uzun ve eti yenilebilen bir kuş türüdür. Sülün kelimesi, dilimizde daha çok ince uzun kişileri betimlemek için kullanılıyor. Bu nedenle günlük hayatımızda da çok sık karşımıza çıkıyor. Sülün kelimesi, aynı zamanda cümlede geçen şekline göre anlam kazanır.

 Sülün Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Sülün kelimesinin TDK sözlük anlamı, sülüngillerden kuyruğu çok uzun ve eti yenebilen bir kuş türü demektir. Bu nedenle dilimizde genellikle bu sözcük, daha çok uzun boylu kişiler için söylenir. Aynı zamanda bu kuş ile benzetme yapılır.

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