Sülün Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Ne Yer? Bayağı Sülün Özellikleri Hakkında Bilgi

Haberin Devamı

Sülün kuşu, uzun kuyruğa ve derin bir vücuda sahip olan kanatlı türüdür. Bu kuş küçükbaşlı olmasının yanı sıra uzun bir boya sahiptir. Sülünün en bilinen hali ise bayağı sülündür. Doğal alanlarda yaşayan bayağı sülünün neslinin uzaması için çiftliklerde yetiştirildiği de bilinmektedir.

Sülün Kuşu Nedir, Nerede Yaşar ve Ne Yer?

Sülün kuşu, nesli azalan hayvanlar arasında bulunmaktadır. Bu kuşun neslini korumak adına birçok çalışma yapıldığı görülmektedir.

Sülünler genel olarak orman kenarı ve ağaçlık yerlerde yaşarlar. Ayrıca sulak ve çalılık alanlarda sülünlerin yaşadığı yerlerdendir. Yuvasını yerde yapan sülünler tek seferde 12-16 kadar yumurta bırakabilmektedir. Yurdumuzda en çok sülün görülen yerler; Zonguldak, Sinop, Samsun ve Sakarya illeridir. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Çatalca ilçelerinde de sülün görmek mümkündür.

Sülünler hem hayvansal hem de bitkisel besinler yiyebilirler. Bu yüzden bu kuşun türünün besin kaynağı oldukça çoktur. Tahıllar, bitki tohumları ve meyveler sülünlerin en çok yediği bitkisel ürünlerdir. Hayvansal besinler arasında ise karıncalar, çekirgeler, ağustos böcekleri, sinekler ve solucanlar ilk sıralarda gelmektedir. Sülünlerin yemekten hoşlandığı daha birçok besin bulunmaktadır. Hatta küçük yılanlar ve kurbağalarda bu kuşun yedikleri arasında bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Yavru sülün kuşları ilk iki gün çok az yiyecek yerler. Daha sonra ise büyüdükçe besin çeşitliliği artar. İlk başlarda ölü yapraklar ve böcekler ile beslenen sülün yavruları 6. haftadan sonra çok farklı yiyecekler ile karnını doyurmaktadır. Yiyeceklerini ise yerleri eşeleyerek bulurlar. Böylede bitki köklerini de rahatça ulaşabilirler.

Bayağı Sülün Özellikleri Hakkında Bilgi

Bayağı Sülün olarak bilinen kuşun bilimsel ismi Phasianus colchicus'dur. Tavuksular grubunda yer alan bayağı sülünün eti de yenmektedir.

- Bayağı sülünün erkekleri ve dişileri farklıdır. Yani erkek ve dişi sülünler birbirinden farklıdır.

- Erkek sülünlerin parlak renkte tüyleri ve uzun kuyrukları vardır. Dişilerin tüyleri ise erkeklerin tüyleri kadar parlak değildir.

- Erkek sülünlerin süslü bir kuş oldukları görülmektedir. Çok renkli olmakla birlikte gözlerinin etrafları çıplak ve koyu kırmızı renktedir.

Haberin Devamı

- Dişi sülünlerin rengi açık gri kahverengi tonlarındadır.

- Erkek sülünlerin boyu 75-85 cm civarlarında, dişi sülünlerin boyu ise 50-65 cm arasında değişmektedir.

- Orman kenarları, sulak ve ağaçlık alanlar sülünler için çok iyi yaşam alanları olarak bilinmektedir.

- Sülünlerin üreme dönemi mart ayı gibi başlar ve haziran sonuna kadar devam eder. Bu dönemde bir sülünün 40-70 arası yumurta bırakması mümkündür. Kuluçka süreleri normal şartlarda 24 saat olarak bilinmektedir.

- Özellikle Doğu Karadeniz ve Marmara bölgelerinde bulunan sulak alanlar, ağaçlık yerler ve orman kenarları sülünler ile doludur.

Haberin Devamı

- Sülünlerin doğada en çok sevdiği yiyecekler tahıllar, bitki tohumları ve meyvelerdir. Ayrıca solucan, ağustos böcekleri ve çekirgeler de sülünlerin çok sevdiği yiyecekler olarak bilinmektedir.

Sülünler bulundukları yerlerde farklı sesler çıkarabilirler. Bu sesler erkek sülünlerde daha kalınken dişi sülünlerde ise incedir. Erkek sülünler eşlerine başka bir sülün yaklaştığı zaman koruma anlamında farklı sesler çıkarmaktadırlar. Bu ses dövüşmeye hazırlık olmaktadır.

Sülünlerin erkekleri arasında ayrı gruplar oluştuğu görülmektedir. Dişiler ise erkeklere göre oldukça sosyaldir. Erkekler arasında güçlü bir hiyerarşi varken dişiler arasında bu durum daha düşüktür.