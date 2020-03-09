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Eğitim
İHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 13:13,Son Güncelleme:/

‘Sultans of Türkiye’ yeni robotuyla ilk ödülünü aldı

FRC yarışmasının Türkiye ayağı 5-8 Mart’ta İstanbul’da yapıldı. Yaklaşık 50 takımın yarıştığı organizasyonda, Darüşşafaka Lisesi’nin robot kulübü ‘Sultans of Türkiye’, ‘Otonom’ ödülüne değer görüldü.

‘Sultans of Türkiye’ yeni robotuyla ilk ödülünü aldı
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Uluslararası düzeyde, 26 ülkeden 3 bin 660 takımın yarıştığı liselerarası, FIRST Robotics Competition’nın (FRC) Türkiye ayağı 5-8 Mart’ta İstanbul’da yapıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki organizasyonda yaklaşık 50 takım yarıştı. Star Wars: Force for Change işbirliğiyle düzenlenen ve ‘Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir!’ (Infinite Recharge) teması altında üç gün süren yarışlarda, ilk altıya giren takımlar ABD Houston’da 14-18 Nisan’daki final yarışmalarına katılma hakkı kazandı.

‘Sultans of Türkiye’ yeni robotuyla ilk ödülünü aldı

Siemens mühendisleri tarafından mentorluk desteği verilen Darüşşafaka Lisesi’nin robot kulübü ‘Sultans of Türkiye’, pazar günü yapılan finallerde Ford tarafından desteklenen ‘Otonom’ ödülü aldı. Bu ödül, otonom periyodlarda istikrarlı, güvenilir ve yüksek robot performansı sergileyen takımlara veriliyor. Geçen yıl ABD’de yapılan finallerde ‘İlham Veren Mühendislik Ödülü’nü alan ‘Sultans of Türkiye’ ABD’ye doğrudan gitme hakkı kazanmıştı. ‘Sultans of Türkiye’ İstanbul’daki seçmelerden sonra sırasıyla önce 1-4 Nisan’da Los Angeles’taki FRC Orange County Regional yarışmasına oradan da 15-18 Nisan tarihleri arasında Houston’daki büyük finalde katılacak.

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