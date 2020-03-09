‘Sultans of Türkiye’ yeni robotuyla ilk ödülünü aldı

Uluslararası düzeyde, 26 ülkeden 3 bin 660 takımın yarıştığı liselerarası, FIRST Robotics Competition’nın (FRC) Türkiye ayağı 5-8 Mart’ta İstanbul’da yapıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki organizasyonda yaklaşık 50 takım yarıştı. Star Wars: Force for Change işbirliğiyle düzenlenen ve ‘Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir!’ (Infinite Recharge) teması altında üç gün süren yarışlarda, ilk altıya giren takımlar ABD Houston’da 14-18 Nisan’daki final yarışmalarına katılma hakkı kazandı.

Siemens mühendisleri tarafından mentorluk desteği verilen Darüşşafaka Lisesi’nin robot kulübü ‘Sultans of Türkiye’, pazar günü yapılan finallerde Ford tarafından desteklenen ‘Otonom’ ödülü aldı. Bu ödül, otonom periyodlarda istikrarlı, güvenilir ve yüksek robot performansı sergileyen takımlara veriliyor. Geçen yıl ABD’de yapılan finallerde ‘İlham Veren Mühendislik Ödülü’nü alan ‘Sultans of Türkiye’ ABD’ye doğrudan gitme hakkı kazanmıştı. ‘Sultans of Türkiye’ İstanbul’daki seçmelerden sonra sırasıyla önce 1-4 Nisan’da Los Angeles’taki FRC Orange County Regional yarışmasına oradan da 15-18 Nisan tarihleri arasında Houston’daki büyük finalde katılacak.