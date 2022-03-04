Sultangazi Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Sultangazi Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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Sultangazi'nin en bilinen ve en fazla turist çeken yerleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Mimar Sinan Kent Ormanı

2- Masal Kahramanları Parkı

3- Güzelce Kemeri

4- Sultangazi Parkı

Sultangazi Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Avrupa yakasında yer alan Sultangazi ilçesi, Arnavutköy ile birlikte Gaziosmanpaşa Adliyesine bağlıdır. Diğer adı Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı olan adliyenin ana binası Merkez Mahallesinde yer almaktadır. Sultangazi Adliyesine tramvay ve otobüs ile ulaşım sağlanabilir.

İstanbul Sultangazi Avrupa mı? Anadolu Yakası mı?

Eyüpsultan, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ile sınır komşusu olan Sultangazi, Avrupa yakasında yer almaktadır.

Sultangazi ile İlgili Bilgiler

2008 yılında Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü ile birlikte ilçe statüsüne kavuşan Sultangazi'de yer alan semtlerin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Sultançiftliği

2- 50. Yıl

3- Gazi

4- Malkoçoğlu

5- Yunus Emre

6- Zübeyde Hanım

7- İsmet Paşa

8- Cumhuriyet

9- Habipler

10- Cebeci

11- Esentepe

12- Yayla

13- Uğur Mumcu

14- Kazım Karabekir

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Şah Rıza Pehlevi Anıtı ve Sultangazi Merkez Cami, ilçedeki en önemli tarihi yapılar arasında yer alır.