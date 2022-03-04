Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Sultangazi Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Sultangazi Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Sultangazi Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Sultangazi Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

2008 yılında Gaziosmanpaşa'dan ayrılarak ilçe olan Sultangazi'nin yüzölçümü 36 kilometrekaredir. 2021 verilerine göre nüfusu yaklaşık 530 bin olan ilçede toplam 14 semt bulunmaktadır. İlçenin en kalabalık semti Sultançiftliği'dir. Sultangazi hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Sultangazi Avrupa mı Anadolu yakası mı tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

  Sultangazi'nin en bilinen ve en fazla turist çeken yerleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Mimar Sinan Kent Ormanı

2- Masal Kahramanları Parkı

 3- Güzelce Kemeri

4- Sultangazi Parkı 

 Sultangazi Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 Avrupa yakasında yer alan Sultangazi ilçesi, Arnavutköy ile birlikte Gaziosmanpaşa Adliyesine bağlıdır. Diğer adı Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı olan adliyenin ana binası Merkez Mahallesinde yer almaktadır. Sultangazi Adliyesine tramvay ve otobüs ile ulaşım sağlanabilir. 

 İstanbul Sultangazi Avrupa mı? Anadolu Yakası mı? 

 Eyüpsultan, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ile sınır komşusu olan Sultangazi, Avrupa yakasında yer almaktadır. 

 Sultangazi ile İlgili Bilgiler 

 2008 yılında Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü ile birlikte ilçe statüsüne kavuşan Sultangazi'de yer alan semtlerin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sultançiftliği

2- 50. Yıl

3- Gazi

4- Malkoçoğlu

5- Yunus Emre

 6- Zübeyde Hanım

7- İsmet Paşa

8- Cumhuriyet

9- Habipler

10- Cebeci

 11- Esentepe

12- Yayla

13- Uğur Mumcu

14- Kazım Karabekir 

Haberin Devamı

 Şah Rıza Pehlevi Anıtı ve Sultangazi Merkez Cami, ilçedeki en önemli tarihi yapılar arasında yer alır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş