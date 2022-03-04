Sultanbeyli Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Sultanbeyli Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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İstanbul'un ilçelerinden biri olan Sultanbeyli, herkes tarafından duyulan bir ilçedir. Sultanbeyli ilçesini ziyaret edeceklerin Anadolu yakasına gitmesi gerekiyor. Sultanbeyli ilçesi, Sultanbeyli adliyesine bağlıdır.

Sultanbeyli Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Adliyede işi olanlar Sultanbeyli ilçesinin bağlı olduğu adliyeyi araştırabiliyor. Konum bakımından araştırılan Sultanbeyli ilçesi kişilerin ilgilendiği bir konudur. Farklı şehirden veya farkı bölgeden Sultanbeyli ilçesine gitmek isteyenlerin konum bilgilerini araştırması gerekiyor. Sultanbeyli semtine ulaşım sağlamak için Anadolu yakasına belirlenen yöntemlerle ulaşmak gerekiyor. Sultanbeyli ilçesinde bulunan Sultanbeyli adliyesi de, kişilerin hizmet alabileceği bir kurumdur. Farklı bir ilçeye gitmeden Sultanbeyli içerisindeki adliyeye gidilebiliyor.

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İstanbul Sultanbeyli Avrupa mı? Anadolu Yakası mı?

İlçelerin İstanbul'un hangi yakasında olduğu merak edilebiliyor. Merak edilen Sultanbeyli ilçesi de İstanbul'un önemli ilçeleri arasındadır. Bireyler Sultanbeyli ilçesine gideceği zaman haritalardan yardım alarak bilgi edinebiliyor. İstanbul şehrinde bulunan Sultanbeyli ilçesine Anadolu yakasından ulaşılabiliyor. Anadolu yakasında bulunan ilçelerden birisi de, Sultanbeyli ilçesidir. Sultanbeyli ilçesine farklı yöntemlerle gidilebiliyor.