Sultan Mehmed Reşad kimdir? Sultan Mehmed Reşad olayları ve Mehmet Reşat'ın hayatı

114. İslam halifesi olan Sultan Mehmed Reşad döneminde Osmanlı, dağılma dönemine girmişti. Bu karmaşık dönemde hükümet on kere değişti. 1. Dünya Savaşında yenilen Osmanlı Devletinin toprakları İngiltere, Rusya, Fransa ve Yunanistan tarafından işgal edildi.

Sultan Mehmed Reşad Kimdir?

Tam adı Mehmed Bin Abdul Mecid'dir. 1909 yılından 1918 yılından itibaren tahtta kaldı. Eşinin adı Dilfrib Kadın Efendi'dir. Çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim gördü, Farsça ve Fransızca öğrendi. Edebiyata büyük ilgi duyan Sultan Mehmed Reşad, birçok dilde gazel kaleme aldı.

V. Mehmed en geç yaşta tahta çıkan padişahtır. Çocuklarının isimleri, Mehmed Ziyaeddin Efendi, Mehmet Necmettin Efendi ve Ömer Hilmi Efendi'dir.

Sultan Mehmed Reşad Olayları

29 Eylül 1911 tarihinde İtalya ile Trablusgarp Savaşı yapıldı. 1 yıl süren ve İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan savaşın sonunda Uşi Antlaşması imzalandı. Trablusgarp dışında Bingazi'ye özerklik verildi. Böylece Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde kalan son Kuzey Afrika topraklarını da kaybetti. 8 Ekim 1912 yılında ise 1. Balkan Savaşı başladı. Osmanlı Devleti, Sırbistan Krallığı ve Bulgaristan, Karadağ ve Yunanistan Krallığının oluşturduğu Balkan Birliğine yenildi. Savaşın sonunda Londra Antlaşması imzalandı. 16 Ekim 1913 tarihinde başlayan II. Balkan Savaşında ise Bulgaristan'a karşı zafer elde edildi...

V. Mehmed Döneminde hem savaşlar hem de iç karışıklıklar Osmanlı Devletinin dağılma sürecini hızlandırdı. 1913 yılında gerçekleşen Bab-ı Ali baskını ile hükümet yeniden değiştir ve sadrazamlığa Mehmet Şevki Paşa getirildi.

Sultan Mehmed Reşad'ın tahta çıktığı dönemde sadece Osmanlı Devletinde değil Avrupa ülkelerinde de karmaşa hakimdi. 28 Temmuz 1914 yılında I. Dünya Savaşı başladı. Osmanlı İmparatorluğu, İtalya, Almanya ve Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ile birlikte İttifak Devletlerine katıldı. İngiltere, Fransa, Rusya ve Avustralya ise İtilaf Devletleri arasında yer alıyor. İtalya, başta Almanya ve Osmanlı Devletinin yanında olsa da savaş başlar başlamaz İtilaf Devletlerinin yanında yer aldı.

Osmanlı Devleti, Rusya'ya Kafkafya Cephesinde savaştı. En büyük mücadele ise Büyük Britinya İmparatorluğuna karşı verildi. İngiltere'ye karşı savaşılan cepheler sırasıyla Hicaz- Yemen, Çanakkale, Sina - Filistin Cephesiydi. Çanakkale cephesinde hem İngiltere hem de Fransa geri püskürtüldü ve mutlak zafer elde edildi. Bu zaferde Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve savaş stratejisi de önemli bir rol oynadı.

Savaş, İtilaf Devletlerinin kesin zaferiyle sonuçlandı. Rusya'da Çarlık rejimi yıkıldı ve Ekim Devrimi gerçekleşti. Mondros Ateşkes Antlaşması, 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı ve İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Antlaşmaya göre İtilaf Devletleri herhangi bir tehlike anında Anadolu'yu işgal edebilecekti. Bununla birlikte Çanakkale ve İstanbul Boğazı da bu devletlere açıldı. Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu ''resmen'' olmasa bile ''fiilen'' sona erdi.

Mehmet Reşat'ın Hayatı

Sultan Mehmet Reşad ya da bilinen adıyla V. Mehmet, 27 Nisan 1909 tarihinde, İstanbul'da doğdu. II. Abdülhamit'in hüküm sürdüğü yıllarda, veliaht olduğu için hapis hayatı yaşamıştır. Tarihe 31 Mart Ayaklanması olarak geçen olayların sonunda Abdülhamid Han, tahttan indirildi. İttihat ve Terakki Abdülhamid Han'ı Selanik'e sürgüne gönderirken yerine Sultan Mehmet Reşat'ı getirdi.

Sultan Mehmet Reşad, 1909 yılında tahta çıktığında 65 yaşındaydı. 3 Temmuz 1918 tarihinde kalp yetmezliğinden dolayı vefat etti.