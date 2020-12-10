Sultan Abdülmecid kimdir? Sultan Abdülmecit dönemi olayları ve Abdülmecid'in hayatı

Sultan Abdülmecid, Osmanlı Devleti'nin 31. padişahıdır. 25 kadınla evlenmiş ve 43 çocuğu olmuştur. Eşlerinden bazıları, Rahime Perestu Sultan, Serfiraz Hanım, Gülcemal Kadın Efendi, Servetseza Kadın, Şevkefza Sultan ve Ceylanyar Hanım'dır.

Sultan Abdülmecid Kimdir?

Babası II. Mahmud'dan sonra tahta çıkan Sultan Abdülmecid'in hükümdarlığı 22 yıl sürmüştür. İç karışıklıkları önlemek ve devleti güçlendirmek için birçok ıslahat yaptı. Bu ıslahatların en önemlileri Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı oldu. Getirilen yeniliklere karşı olanlar, Fedailer Cemiyeti adında bir parti kurdu. Faaliyetlerini gizli yürüten parti yetkilileri, 1859 yılında Abdülmecid'i devirmek için darbe hazırlıklarına başladı. Miriva Hasan Paşa'nın ihbarı sonucu Fedailer Cemiyeti kapatıldı.

Sultan Abdülmecit Dönemi Olayları

Sultan Abdülmecit'in hüküm sürdüğü yıllarda birçok reform yapıldı. Bu reformlardan en önemlisi 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı'dır. Gülhane-i Hattı Hümayun adıyla da bilinen ferman, Osmanlı Devleti yenilenme sürecine girdi. İlan edilmesindeki en büyük etken, Osmanlı İmparatorluğunu gerileme döneminden çıkarmak ve Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin devletin iç işlerine karışmasına önlemekti. 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali ile milliyetçilik akımı dünyada yayılmıştı. Ülkedeki azınlıklarla sık sık isyan çıkarıyordu. Fermanın ilan ediliş nedenlerinden biri de bu isyanların önüne geçmekti.

Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı, ''hukuki devlet'' olmak adına ilk somut adımları attı. Herkese halka açık mahkemelerde yargılanma hakkı tanındı. Ülkedeki tüm erkeklere 4 yıllık zorunlu askerlik getirildi. Devletin, idam edilen ya da usulsüz yollarla kazanç sağladığı tespit edilen kişilerin mallarına el koymasına ''Müsadere Sistemi'' demektir. Tanzimat Fermanı ile birlikte bu müsadere sistemi kaldırılmış ve tüm yurttaşlara ''Miras Hakkı'' tanınmıştır.

Sultan Abdülmecit, eğitim alanında birçok yenilik yaptı. 16 Mart 1848 tarihinde Osmanlı İmparatorluğunun ilk öğretmen okulu olan ''Darülmuallimin'' açıldı. Günümüzdeki adı Ankara Üniversitesi olan Mülkiye Mektebi de Sultan Abdülmecit döneminde kuruldu. Mekteb-i Mülkiye-i Fünun-u Şahane adıyla da bilinen okul, Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul'dan Ankara'ya taşındı.

1839 yılında memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Maarif-i Adliyye kuruldu.22 yıl süren Abdülmecid döneminde açılan diğer okullar şunlardır: Kız Rüştiyesi (1859) - Telgraf Mektebi (1860) - Heybeliada Ruhban Okulu (1844).

1841 yılında Osmanlı'nın ilk yarı gazetesi olan Ceride-i Havadis çıktı. William Churchill tarafından çıkarılan gazete yayın 1864 yılında kapandı. Osmanlı İmparatorluğunun ilk özel gazetesi olan Tercüman-ı Ahval' ise 1860 yılında çıkmaya başladı. Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan gazete, sadece Pazar günleri yayınlanıyordu. Halkın gazeteye büyük ilgi göstermesinden sonra Tercüman-ı Ahval haftada üç gün çıkmaya başladı.

Sultan Abdülmecid döneminde vergi, tıpkı askerlik gibi bir vatandaşlık görevi haline getirildi. Herkesten aylık kazancına göre vergi toplanmaya başladı. En yenilikçi padişahlardan biri olan Sultan Abdülmecid'in yaptığı reformlar bunlarla sınırlı kalmadı.1840 yılında ilk kağıt para Kaime-i Mutebere ve 1844 yılında da ilk madeni para Mecidiye bastırıldı. Osmanlı Devletinin ilk bankası olan Bank-ı Derssadet 1847 yılında, İstanbul'da kuruldu.

Abdülmecid'in Hayatı

1823 yılında doğan Sultan Abdülmecid, tahta çıktığında 16 yaşındaydı. Çocukluğunda şiir ve müzik sanatıyla ilgilendi. Verem hastalığına yakalanan Sultan Abdülmecid, 28 Haziran 1861 yılında vefat etti. Cenazesi Yavuz Sultan Selim Camii'ne defnedildi.