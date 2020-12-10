Sultan Abdülaziz kimdir? Sultan Abdülaziz dönemi olayları ve Abdülaziz'in hayatı

Sultan Abdülaziz 32. Osmanlı imparatorluğu padişahıdır. Abdülmecid'in kardeşi olarak bilinmektedir.

Sultan Abdülaziz Kimdir?

Sultan Abdülaziz 1830 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı II. Mahmut annesinin adı ise Pertevniyal sultandır. Kardeşinin ölümü üzerine tahta çıkmış bir padişahtır. Sultan Abdülaziz 111. İslam halifesidir. Sultan Abdülaziz tahtan indirilip öldürülen son padişah olarak Osmanlı tarihine geçmiş bir kişidir.

Sultan Abdülaziz Dönemi Olayları

1) Karadağ İsyanı

Sultan Abdülaziz döneminin en önemli olayları arasında gösterilir. Balkanlar'da Rusya ve Avusturya destekli olmak üzere Karadağ halkı kışkırtıldı. Osmanlı imparatorluğu toprağı olan Karadağ halkı Osmanlı'ya karşı isyana başladı. Sultan Abdülaziz Ömer Paşa'yı görevlendirdi. Bu ayaklanma büyümeden kısa sürede bastırıldı. Rusya ve Fransa ile bunun sonucunda bir İstanbul protokolü imzalandı.

2) Romanya Sorunu

İmzalanan Paris antlaşmasına göre Eflak ve Boğdan iç işlerinde bağımsız olacaktı. Bükreş'de toplanan birlik Eflak ve Boğdan'ın bağımsızlığını savundu. Böylelikle Romanya'nın da birliğini sağlamış oldular. Romanya prensi güvensizlik oyu aldı. Kısa süre içerisinde olaylar büyüdü. İç karışıklıklar başladı. Daha sonra ise Romanya birliği kabul edilmek zorunda kalındı.

3) Boşnak ve Bulgar İsyanları

Sultan Abdülaziz döneminde pek çok isyan yaşanmıştır. Bunlardan biri de Boşnak ve Bulgar isyanlarıdır. Boşnaklar ve Bulgarlar ayaklanmaya karar verdiler. Bu bölgede reform yapmak isteyen Avrupalı devletler de ilk olarak Bosna Hersek'te çıkan bu ayaklanmayı desteklediler. Bulgarların ayaklanma amaçları da tam bağımsız bir devlet olmak istemeleri ve Osmanlı himayesi altında yaşamak istememeleri idi. Bulgar çeteleri ayaklanmıştı. Diğer Avrupalı devletler de Bulgar çetelerine destek veriyordu.

4) Belgrad'ın Kaybı

Belki de Sultan Abdülaziz döneminin en önemli olayı. Paris antlaşmasından sonra Sırplar Osmanlılara karşı büyük kin ve düşmanca tavırlar sergilemektedirler. Bu sırada ise Müslümanlar ve Hristiyan Sırplar arasında yoğun çatışmalar yaşanıyordu. Belgrad kalesi Osmanlı devletinin elinde idi. Sırplar ise bu kaleye yakın olan iki kaleyi ele geçirmişti. Sırplar daha sonra Avrupalı devletleri de arkasına aldı. Ardından Belgrad'ın tamamen istedi. Yeni bir savaşa girmek için ekonomik ve siyasal anlamda çöken Osmanlı devleti, savaşa hazır olmadığından ötürü Belgrad'ı Sırplara teslim etti.

Abdülaziz'in Hayatı

Sultan Abdülaziz'in hayatının önemli bir bölümü İstanbul'da geçmiştir. Tahta çıktığında 31 yaşında olan Sultan Abdülaziz, eğitimini İstanbul'da almıştır. Sultan Abdülaziz spor ile uğraşmayı seven bir padişahtı. Özellikle cirit, bilek güreşi ve güreş sporlarına ayrı bir ilgi gösterirdi. Saltanatı boyunca da bu sporlarla ilgili düzenlemeler yaptı. Saltanatı boyunca iç sorunlarla mücadele ettiği gibi dış sorunlarla da bizzat ilgilenmiştir. Sık sık dış devletlere geziler düzenlemiştir. Osmanlı donanmasının modernizasyonu ile de ayrıca ilgilenmiştir. Bunun için de Avrupalı devletlerden kredi almıştır.

Sultan Abdülaziz'in toplam 13 tane çocuğu bulunmaktadır. Bunları 6'sı erkek ve 7'si kızdır. Yaşamı boyunca toplam 5 eşi olmuştur.