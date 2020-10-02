Sülfirik asit nedir ve nerelerde kullanılır? Sülfirik asit (H₂So₄) özellikleri ve kullanım alanları

Sülfürik asit mineral asit sınıfına aittir. İki farklı üretim şekli vardır. Sülfürik asit ile alakalı merak ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Sülfürik Asit Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Sülfürik asit bileşik formülü H2SO4'dür. Bu asit mineralli bir asittir. Bu asit sanayi ortamında değme yöntemi ile veya kurşun oda yöntemi ile üretilir. Sülfüril asit çeşitli derişimlerde farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Pigment, boyar madde, ilaçlama, patlayıcı madde, inorganik tuz, ilaçlama, petrol arıtımı ile metalurji işlemleri kullanım alanlarından bazılarıdır.

Değişik pil yapımlarında da bu maddenin kullanımından faydalanılmaktadır. Hatta insanlar arasında bu asidin ismi akü asidi olarak da bilinir. Sülfürik asit elektriği oldukça iyi bir şekilde iletmektedir. suda çözünmesi durumunda oldukça yüksek ısılar ortaya çıkmaktadır. Piyasada satışı olan sülfürik asit derişimleri ya %78 civarı ya da %98 civarıdır.

Sülfürik Asit Özellikleri ve Kullanım Alanları

Konsantre bir halde bulunan sülfürik asit içerisinde kütlece en fazla %98 H2SO4 bulunur. En önemli özelliklerinden biri bu maddenin suya yakın bir özellik göstermesidir. Konsantre olarak bulunan H2SO4 pek çok organik madde içerisinde bulunan suyu çekmektedir. Bu sebeple de ısıveren yani ekzotermik reaksiyonlar oluşturmaktadır. Böyle bir özelliği olması sebebi ile tene değdiği anda ciddi zararlar verebilmektedir. Bu nedenle sülfürik asitlerin seyreltme işlemleri yapılırken çok dikkatli olmak oldukça önemlidir.

1 mol civarı sülfürik asit çok fazla suya eklendiği zaman 880 kJ civarı ısı açığa çıkar. Bu nedenle de konsantre halde bulunan sülfürik asit içerisine su eklemek çok tehlikeli bir işlemdir. Çünkü bu aside su eklenmesi durumunda su çok hızlı bir şekilde kaynar ve yüzeyde kabarcıklar şeklinde görünür. Bu madde kimya endüstrisinde çok fazla üretilmekte ve kullanılmaktadır.

Sülfürik Asit Üretim Yöntemleri

Sülfürik asit tarım endüstrisinde çok fazla kullanılmaktadır. Bunun sebebi de Kalsiyum fosfat gibi çözünmeyen ya da çok zor çözünen fosfat kayalarından kalsiyum dihidrojen elde etmek amaçlanmaktadır. Endüstriyel bir metot olan ve sülfürik asit üretiminde çokça tercih edilen yöntemin ismi değme işlemidir.

Değme işleminin ilk basamağında sülfür ile sülfitler yanmaktadır. Bu reaksiyondan sonra ise açığa sülfür dioksit çıkar. Sülfür dioksit çok fazla oksijen ile birlikte tepkimeye girerek sülfür trioksitlerin oluşmasına neden olur. İkinci tepkime ilkine oranla çok daha yavaş bir şekilde gerçekleşmektedir.

Kontak işlemi uygulanırken sülfür dioksit ile oksijen platin metali üzerinden ya da vanadyum oksit katalizörlerinden temas ettikten sonra geçmektedir. Sülfürik asidin çözünmesinden direkt olarak ortaya sülfürik asit nemi çıkmaktadır. Ortaya çıkan nem sülfürik asit ile karıştırıldığı zaman da konsantre sülfürik asit elde edilir. Değme işlemi esnasında gerçekleşen tüm tepkimeler ekzotermiktir yani ısı açığa çıkarır. Tepkime esnasında ortaya çıkan ısıyı fabrikalar ısınma amacı ile kullanırlar.

Dünya'dan farklı olarak Venüs isimli gezegende de bu aside rastlanmaktadır. Venüs gezegeninin atmosfer tabakasında oldukça kalın sülfürik asit bulutları bulunur. Bu bulutlar bir süre sonra yağmur şeklinde gezegen üstüne yağar.

Sülfürik asitlerin göz ile temasından kaçınılmalıdır. Derişik halde bulunan sülfürik asitler çok tahriş edicidir. Bu nedenle cilt ile temas ettiği zaman yanıcı etki göstermektedir. Temas olması durumunda temas eden bölge göz duşu edilmelidir ya da seyreltik bir baz ile yıkamak da etkili olacaktır.