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Süleyman Şah Türbesi’nin mimarı hayatını kaybetti

#Kocaeli#Prof. Dr. Ünal Demirarslan#Kocaeli Üniversitesi
Süleyman Şah Türbesi’nin mimarı hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan (87) hayatını kaybetti.

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Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1959 yılında mezun olan Demirarslan, 1997-2002 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucu dekanlığını yaptı. Haliç ve Maltepe Üniversiteleri’nde çeşitli idari görevler üstlenen ve öğretim üyeliği yapan Demirarslan, Ankara’daki Milli Kütüphane’nin ve Süleyman Şah Türbesi’nin de mimarıydı. Prof. Dr. Ünal Demirarslan’ın vefatının ardından Kocaeli Üniversitesi’nce yayınlanan mesajda, “Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan’ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak kendisine Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.

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