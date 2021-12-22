Sülale ne demek, ne anlama gelir? Sülale kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Herkesin anlamını bilerek kullandığı birçok kelime vardır. Sülale kelimesi de kişilerce çok yaygın tercih edilen bir sözcüktür. Sülale kelimesinin sözlük anlamı, akraba ve ailedir.

Sülale Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İnsanlar arasında iletişim kurabilmek için anlaşılabilir şekilde konuşmak gerekiyor. Kurulan her bir cümle içerisinde yer alan kelimelerin bir anlamı vardır. Sözcüklerin bilinen doğru anlamlarıyla kullanması, iletişimin daha kaliteli olmasına fayda sağlıyor. Sülale kelimesi pek çok birey tarafından birçok alanda kullanılan önemli bir sözcüktür. Anlamını bilmeyenler genellikle sözlüklere bakarak sülale sözcüğünü doğru anlamlarda kullanmak istiyor. Sülale kelimesi, aile ve akraba anlamında bilinen bir kelimedir.

Sülale Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Kelimelerin doğru anlamlarını öğrenebilmek için TDK'dan yardım alınabilir. Anlam bakımından araştırılan sülale kelimesi TDK'da incelenen bir kelimedir. TDK'da incelenerek anlamı öğrenilen sülale kelimesinin net bir anlamı bulunuyor. Aile ve akraba kelimeleri, sülale kelimesinin TDK'da yer alna karşılıklarıdır. Sülale kelimesi TDK'da aile anlamında kullanılması gereken kelimelerden biridir.