Sükut ne demek? Sükut etmek nedir? Sükut TDK kelime anlamı

Sükut kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. TDK üzerinden bakıldığı zaman Türkçede, ‘etmek’ fiilini alır ve bu şekilde kullanılır. Yani aslında sükut ile beraber sükut etmek aynı anlamlara gelir. Türk Dil Kurumu açısından ise bu kelime grubunun anlamı, ‘Susma veya sessizlik’ şekilde ifade edilir.

Sükut Ne Demek?

Son dönemlerde internetten sıkça araştırılan kelimeler içerisinde sükut kelimesi geliyor. Kökeni Arapçaya uzanan bu kelime Türkçede oldukça uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Ancak günümüzde artık gündelik hayatın bir parçası olmadığını söylemek mümkündür. Yine de hala geçerliliğini koruyan kelimelerden biridir. Türkçede ise Sükut etmek şeklinde kullanılır. Özellikle eski dönemlerden gelen pek çok edebi eserde ve yazılı kaynakta öne çıkıyor.

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman Sükut etmek kelimesinin anlamı, ‘susmak veya sessizlik’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle sessizlik istenen bazı yerlerde bunun gerçekleşmesi için sükut kelimesi kullanılır.

‘’Bazen sükut etmek en iyisidir.’’

Yukarıdaki cümlede olduğu gibi bu şekilde farklı cümleler üzerinden ele almak ve değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda tek başına herhangi bir durum için de sessizlik veya susmak anlamı üzerinden değerlendirilebilir. Daha çok, ‘sükut etmek’ kelime grubu üzerinden Türkçede değerlendirilen yapılar arasında bulunur.