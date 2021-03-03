Sükut İkrardan Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Uzun yıllardan beri dilimizde yerini almış olan sükut ikrardan gelir sözü, insanların gerek günlük hayat gerekse sosyal medyada kullandığı sözler arasında öne çıkmaktadır.

Sükut İkrardan Gelir Atasözünün Anlamı

Sükut ikrardan gelir atasözü, günlük yaşantımızda çok fazla kullandığımız atasözlerinden biridir. TDK'ye göre sükut ikrardan gelir kelimesi anlamı ise şu şekildedir: "Susmak kabul etmek demektir."

Sükut İkrardan Gelir Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Bazen insanlar, yapmakla suçlandıkları bir iş konusunda sessiz kalırlar. Böyle bir durum ise kişinin sessizliğinin yapmış olduğu işi kabullenmesinden dolayı olduğu sonucuna varır. Sükut ikrardan gelir sözü, böyle bir tabloyu en iyi açıklayan atasözleri arasında yerini alır. Sükut ikrardan gelir atasözünün örnek cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir;

- Senin böyle bir işi yapmış olduğuna inanamıyorum ama sessizliğin bunu yapmış olduğuna işaret ediyor. Çünkü "sükut ikrardan gelir. "