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Şükretmek ne demek, ne anlama gelir? Şükretmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Sözlük#Şükretmek Ne Demek
Şükretmek ne demek, ne anlama gelir Şükretmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Şükür, İslam dinindeki en önemli kavramlardan biridir. Allah'ın kulları için yarattığı nimetler ve lütufları için minnet duymaya şükretmek denir. Nankörlük ile zıt anlamlı olan şükür, teşekkür etmek anlamında da kullanılır. Bu kelimeden türetilmiş olan Şükran ve Şükrü isimleri, ülkemizde en çok kullanılan isimler arasında yer alıyor. Şükretmek ne demek, ne anlama gelir? Şükretmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Şükretmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hamdetmek 2- Övmek 3- Teşekkür etmek 4- Minnet etmek 5- Medyun olmak

 Şükretmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Şükretmek, yaratılan her nimetin Allah'tan geldiğini bilmek ve sonsuz lütuf sahibi olan Allah'ı hamdetmek demektir. Müslümanlar Allah'ın güzel isimlerini zikrederek ve ibadet ederek şükrederler. Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok tamlama ve birleşik isim günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örnekler:

 1- Şükr-ü Samim: İçten, samimi bir şekilde şükretmek

 2- Secde-i Şükran: Allah'a ve ihsan ettiklerine şükretmek için secde etmek

 Şükretmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir

 Şükretmek - Doğru Kullanım

 Şükür etmek - Yanlış Kullanım

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 Not: Etmek fiiliyle kullanılan şükür kelimesindeki ikinci ''ü'' harfi düşer. Bu nedenle kelimenin ''şüküretmek'' değil ''şükretmek'' şeklinde yazılması gerekir.

 Şükretmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Verdiği her nimet için Allah'a şükretmeliyiz.''

 

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#TDK#Sözlük#Şükretmek Ne Demek

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