Şükretmek ne demek, ne anlama gelir? Şükretmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Şükretmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hamdetmek 2- Övmek 3- Teşekkür etmek 4- Minnet etmek 5- Medyun olmak

Şükretmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Şükretmek, yaratılan her nimetin Allah'tan geldiğini bilmek ve sonsuz lütuf sahibi olan Allah'ı hamdetmek demektir. Müslümanlar Allah'ın güzel isimlerini zikrederek ve ibadet ederek şükrederler. Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok tamlama ve birleşik isim günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örnekler:

1- Şükr-ü Samim: İçten, samimi bir şekilde şükretmek

2- Secde-i Şükran: Allah'a ve ihsan ettiklerine şükretmek için secde etmek

Şükretmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir

Şükretmek - Doğru Kullanım

Şükür etmek - Yanlış Kullanım

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Not: Etmek fiiliyle kullanılan şükür kelimesindeki ikinci ''ü'' harfi düşer. Bu nedenle kelimenin ''şüküretmek'' değil ''şükretmek'' şeklinde yazılması gerekir.

Şükretmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Verdiği her nimet için Allah'a şükretmeliyiz.''