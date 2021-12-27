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Suistimal etmek ne demek, ne anlama gelir? Suistimal etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Suistimal Etmek#TDK#Kelime
Suistimal etmek ne demek, ne anlama gelir Suistimal etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen suistimal kelimesi su ve istimal kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Arapçada su kötü ve çirkin demektir. İstimal ise kullanmak anlamına gelir. Bu kelimenin sözlük anlamı verilen görevi ya da yetkiyi kötüye kullanmaktır. Suistimal Etmek ne demek, ne anlama gelir? Suistimal Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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''Su'' ile başlayan Arapça kökenli birçok sözcük günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Suikast - Birini öldürmek için plan yapmak

 2- Suizan - Biri hakkında kötü düşünme, kötü zan.

 Suistimal Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

17. yüzyılda literatüre giren suistimal kelimesi, verilen görevi çıkar elde etmek için kullanmak anlamına gelir. Bu kelimenin yan anlamı ise yolsuzluk yapmaktır. Kelime mecazen sömürmek anlamında da kullanılır. Örneğin: ''İyi niyeti suistimal etmek''

 Bu kelimeyle eş anlamlı toplam 3 sözcük bulunmaktadır. 1- Torpil yapmak

 2- Kayırma 3- İltimas

 Suistimal Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Suistimal etmek, iki ayrı kelimeden oluşan birleşik bir fiildir. Bu fiil tamlama olduğu için ayrı yazılması gerekir.

 Suistimal Etmek - Doğru Kullanım

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 Suistimaletmek - Yanlış Kullanım

 Su istimal etmek - Yanlış Kullanım

 Suistimal Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Görevini suistimal eden memurlar hakkında soruşturma başlatıldı.

 2- Senin yumuşak başlı olmanı suistimal ediyorlar.

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#Suistimal Etmek#TDK#Kelime

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