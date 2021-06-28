Suhuf Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Suhuf Hangi Peygamberlere Kaç Sayfa Gönderilmiştir

Arapça ve Farsçaya baktığımız zaman sözcüklerin çoğul yapılması için - ler, - lar eklerine gerek yoktur. Çünkü bu dillerde yapılan çoğul işlemi farklıdır. Bir kelimeyi çoğul yapmak için kökü ve gövdesini değiştirmek gerekir. Suhuf kelimesi de bu kelimelerden birisi olarak dikkat çekmektedir.

Suhuf Nedir ve Özellikleri nelerdir?

Suhuf kelimesinin çıkış noktası ise sahife kelimesidir. Yani sayfalar ve risaleler anlamına gelmektedir. Bu kelimeye İslam'a göre baktığımız zaman ise Allah katından inen vahiyler ifade edilmiştir. Bu yüzden suhuf kavramının anlamı Allah katından inen vahiyler olarak bilinmektedir

Bilindiği üzere en doğru din İslam dinidir. İslam dini bugün geldiği noktaya kolay bir şekilde gelmemiştir. Çünkü insanların inançları farklıydı ve bu insanları gerçek dine teşvik etmek son derece zordu. Bunun için Allah tarafından gönderilen Peygamberler insanları doğru yola götürmek için yardımcı olmaya çalışmışlardır.

Suhuf Özellikleri

- Peygamberlere gönderilen suhuflar birkaç sayfadan oluşmuştur,

- Suhuf, sahife kelimesinin çoğuludur,

- Suhuflar küçük ve risalelerden meydana gelmiştir,

- Eski dönemlerde inanan insan sayısı az olduğu için İlahi emir ve yasaklar sahifeler halinde gönderilmiştir,

- Suhuflar gönderildiği Peygamberlerin dönemine göre çeşitli yöntemler ile aktarılmıştır,

- Suhuf, ayet ve sureler ile benzer özelliklere sahip olsada bu kavramlar farklı kavramlardır,

- Suhuflar, Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla gönderilmiştir.

Suhuflar, içerik olarak oldukça önemlidir. Çünkü gönderilen bu suhuflarda insanlara yardımcı olacak olan birçok bilgi yer almıştır. Bu bilgiler ışığında İslamiyet daha iyi bir noktaya taşınmıştır. İslamiyet öncesi dönemlerde çok farklı inançlar olduğu için insanları doğru yola sevk etmek lazımdı. Bunun yoluda Peygamberler aracılığıyla insanları uyarmak olmuştur. O yüzden sahifelerin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Suhuf Hangi Peygamberlere Kaç Sayfa Gönderilmiştir?

Suhuf, farklı Peygamberlere gönderilmiştir. Gönderilen bu suhufların sayfası ise birbirinden farklı olmuştur. Birçok sahih hadise baktığımız zaman ilk suhuf gönderilen Peygamberin Hz. Adem olduğu söylenir.

Hz. Adem ilk insan olarak eşi Hz. Havva ile cennetten çıkarılmıştır. Ardından insanlara doğruyu ve güzeli göstermek için dünyaya gönderilmişlerdir. Hz. Adem Allah'ın birliğini ve teklifini yeryüzündeki insanlara anlatmak için Peygamber olarak görevlendirilmiştir.

Hz. Adem'den sonra ikinci olarak suhuf gönderilen Peygamber ise Hz. Şit olmuştur. Hz. Şit, Hz. Adem ile Hz. Havva'nın çocuğu olan kişidir. Ancak Hz. Şit ismi Kuran’da geçmez. Daha sonra ise Hz. İbrahim'e suhuf gönderilmiştir. Hz. İbrahim ise Kabe'yi inşa eden Peygamberdir.

Son olarak suhuf gönderilen kişi ise Hz. İdris olarak bilinmektedir. Hz. İdris, Şit'in oğlunun oğlu olan kişidir. Kuran'da ise ası geçmektedir. Onun döneminde yaşanan en büyük gelişme ise insanların hayvan derilerini giymekten kurtulmaları olmuştur. Çünkü Hz. İdris'in kumaşı bulduğu söylenir.

Hz. Adem: Hz. Adem'e gönderilen suhuf 10 sayfadan oluşmaktaydı.

Hz. Şit: Hz. Şit için gönderilen sayfa sayısı 50 sayfadır.

Hz. İbrahim: Hz. İbrahim için 10 sayfadan oluşan suhuf gönderilmiştir.

Hz. İdris: Hz. İdris için gönderilen suhuf toplam 30 sayfadır.

Suhuf içerdiği bilgiler ile çok büyük bir öneme sahiptir. Gönderilen suhuflar o dönem için önemli bir ışık olmuştur. Bu suhufların gönderildiği Peygamberlerin çabaları ile insanlar doğru yolu bularak hareket etmişlerdir. Günümüze bakıldığı zaman ise herhangi bir suhuf örneği bulunmamaktadır.