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Suçüstü nasıl yazılır? Suçüstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Suçüstü nasıl yazılır Suçüstü kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Cürüm kelimesiyle eş anlamlı olan suç, eski Türkçe bir sözcüktür. 10. asırda literatüre giren bu kelime, yasalara ve kurallara aykırı hareket etmek anlamına gelir. Kelimenin yan anlamı ise istenmeden yapılan hata ve kabahattir. Suçüstü nasıl yazılır? Suçüstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı? Örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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 Üstü ve suç kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1-Yüzüstü 2- Akşamüstü 3- Kalburüstü 4- Sırtüstü 5- Ayaküstü 6- Yer Üstü 7- Olağanüstü 8- Suçlu 9- Suçlama 10- Gerçeküstü 

 Suçüstü Nasıl Yazılır? 

 Suç ve üstü kelimelerinden oluşan suçüstü, bir suçun işlendiği sırada anlamına gelir. Bu kelimede yer alan ''üstü'' sözcüğü, o anda, o esnada anlamında kullanılmıştır. Türkçede, somut bir şekilde yer bildirmeyen ''üstü'' kelimesi diğer sözcükle bitişik yazılır. 

 Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir. 

 SUÇÜSTÜ 

 Suçüstü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Ayrı mı Yazılır? 

 Dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar ayrı, birleşik isimler bitişik yazılır. Suçüstü kelimesi birleşik isim olduğu değil ayrı değil bitişik yazılmalıdır. 

 SUÇÜSTÜ - Doğru Kullanım

 SUÇ ÜSTÜ - Yanlış Kullanım 

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 Suçüstü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Suçüstü yakalanan zanlılar çıkarıldıkları ilk mahkemede onar yıl hapis cezasına çarptırıldılar. (Doğru Kullanım) 

 2- Adamlar suç üstü yakalanmış olmalarına rağmen "biz masumuz" diyorlar.

 (Yanlış Kullanım)

 

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