Suçüstü nasıl yazılır? Suçüstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Üstü ve suç kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1-Yüzüstü 2- Akşamüstü 3- Kalburüstü 4- Sırtüstü 5- Ayaküstü 6- Yer Üstü 7- Olağanüstü 8- Suçlu 9- Suçlama 10- Gerçeküstü

Suçüstü Nasıl Yazılır?

Suç ve üstü kelimelerinden oluşan suçüstü, bir suçun işlendiği sırada anlamına gelir. Bu kelimede yer alan ''üstü'' sözcüğü, o anda, o esnada anlamında kullanılmıştır. Türkçede, somut bir şekilde yer bildirmeyen ''üstü'' kelimesi diğer sözcükle bitişik yazılır.

Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

SUÇÜSTÜ

Suçüstü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar ayrı, birleşik isimler bitişik yazılır. Suçüstü kelimesi birleşik isim olduğu değil ayrı değil bitişik yazılmalıdır.

SUÇÜSTÜ - Doğru Kullanım

SUÇ ÜSTÜ - Yanlış Kullanım

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Suçüstü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Suçüstü yakalanan zanlılar çıkarıldıkları ilk mahkemede onar yıl hapis cezasına çarptırıldılar. (Doğru Kullanım)

2- Adamlar suç üstü yakalanmış olmalarına rağmen "biz masumuz" diyorlar.

(Yanlış Kullanım)