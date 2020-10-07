Suç Ve Ceza kitabını kim yazmıştır? Suç Ve Ceza kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Suç ve Ceza romanı ilk olarak 1866 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Rusça dili ile yazılmış bir roman olan Suç ve Ceza romanı daha sonra farklı dillere çevrilmiştir. 1970 ve 2002 yılında Suç ve Ceza romanının uyarlamaları yapılmıştır. Suç ve Ceza romanı ilk olarak Rus dergisinde on iki ayda parça parça yayımlandı. Daha sonra ise tek cilt olarak yayınlanmıştır. Suç ve Ceza romanı toplam 688 sayfa olan bir romandır.

Suç ve Ceza Kitabı Konusu ve Anafikri

Suç ve Ceza kitabının ana karakteri olan Raskolnikov adındaki genç adamın işlediği cinayetleri konu edinen bir kitaptır. Kitabın ana fikri ise insan ne durumda olursa olsun haksızlığa ve diğer olumsuzluklara karşı dimdik ayakta durmalıdır.

Suç ve Ceza Kitabını Kim Yazmıştır?

Suç ve Ceza kitabının yazarı ünlü Rus yazar Dostoyevski'dir.

Suç ve Ceza Özet

Raskolnikov sefil ve oldukça yoksul bir genç adamdır. Raskolnikov Petersburg Üniversitesi'ne başladıktan sonra hukuk öğrenimini çeşitli sebeplerden ötürü yarıda bırakır. Batıdan oldukça fazla etkilenen Raskolnikov çeşitli siyasi düşüncelerden etkilenmiştir. Bundan dolayı da aklı oldukça karışık bir haldedir. Etkilendiği siyasi düşüncelerinden ötürü, çevresinde dolaşan kötü niyetli bir tefeciyi öldürmek isteyecektir. Raskolnikov bu sayede finansal olarak da rahat bir duruma kavuşacak ve dünyanın da değersiz bir mahlukattan kurtulacağını düşünmektedir.

Daha yüksek bir amaca hizmet ettikten sonra her türlü cinayeti işleyebileceğini düşünür. Çünkü bu düşünceleri etkilendiği siyasi düşüncelerden almıştır. Raskolnikov öncelikle bir kadını öldürmek için hesap yapar. Kadının evine girdikten sonra onu vahşi bir şekilde katleder. O anda cinayet seslerini duyan Alonya adlı küçük kız birden içeri girer ve kadının öldüğünü Raskolnikov'un elinde bir balta olduğunu görür. Raskolnikov suçsuz olduğu halde kızı da öldürmek zorunda kalır. Olduğu yerde birkaç süs eşyası aldıktan sonra delilleri yok ederek bulunduğu yerden hemen ayrılır.

Raskolnikov'u kimse görmemiştir. Fakat bundan dolayı içi rahat değildir. Oldukça tedirgin bir şekilde etrafta dolaşmaya başlar. Raskolnikov'un bu tedirgin tavırları ailesi tarafından da farkedilir. Çevresi de bu durumdan bir hayli etkilenmiştir. Hayatında üç tane kadın olan Raskolnikov'un en önemli kişi ise annesidir. Sonia ise Raskolnikov'un hoşlandığı bir genç kızdır. Onunla arada arkadaşlık da yapmıştır. Sonia iyi bir genç kızdır. Fakat ailesi tam tersi olarak son derecede kötü ve sürekli kazancını alkole yatıran bir ailedir. Bundan dolayı da hiçbir varlıkları yoktur sürekli yoksullukla boğuşmak zorunda kalır. Sonia ise ailesine bakmak için fahişelik yapmak ister.

Suç ve Ceza Karakterleri

- Raskolnikov

- Sonia

- Dimitri

- Svidrigailov