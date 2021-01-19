Subwoofer nedir ve ne işe yarar?

Birçok değişik müzik sesi düşük frekanslara sahiptir. Bu frekanslar sebebiyle insanlar bu sesleri duymakta zorluk çeker. İşte bu noktada subwoofer devreye girer ve yüksek bir kalite üzerinden pek çok sesi duymak imkanı sağlar.

Subwoofer Nedir?

Sadece düşük frekanstaki sesleri çoğaltmak amacıyla, özel olarak geliştirilmiş ve sesin hem gerçeklik hem de netlik açısından artırılmasını sağlayan sistemdir. Bu düşük frekans üzerinden özellikle bass sistemine ele almak gerekir. Bu konuda subwoofer elemanlarını daha çok kaliteli ses sistemlerinde rastlamak mümkün.

Özellikle sinemalar ya da özel ses sistemleri ile beraber arabalarda da çok sık rastlanır. Düşük frekanstaki belli başlı bazı seslerin çok daha net ve vurgulu şekilde anlaşılmasına imkan verir. Böylece ses çok daha dokunaklı ve kaliteli bir şekilde kulağa ulaşır.

Subwoofer Ne İşe Yarar?

İnsan duyu algısı belli sesleri altındaki titreşimleri duymakta zorluk çeker. Bu titreşimlerin net bir şekilde kulağa gelebilmesi için ise subwoofer devreye girer. Böylece düşük frekansa sahip olan bass ve tiz sesler çok daha net bir şekilde kulağa gelir. Bu özellikleri ile beraber aynı zamanda subwoofer daha gerçekçi ve netlik kazanma imkanı verir.

Başta konser alanları ve sinemalar olmak üzere, birçok değişik yerde kullanılmaktadır. Böylece çalınan müzik ya da gelen sesler ayrı hale gelir ve bas sistemi eşliğinde etkileyici bir vurgu yaratır. Böylece herhangi bir müzik veya film içerisindeki birçok değişik sesler sanki farklı noktalardan geliyormuş gibi bir his yaratır.