Sübut ne demek, ne anlama gelir? Sübut kelimesinin TDK sözlük anlamı

Sübut kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Gerçekleşmek 2- Tecelli Etmek 3- Ortaya Çıkmak 4- Tahakkuk Etmek
5- Peyda Olmak 6- Zuhur Etmek
Sübut Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Bu kelimenin fiil hali ''sübut bulmak'' şeklinde yazılır.
Sübut Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Sübut kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Kat'i bir şekilde gerçekleşmek, meydana gelmek,
İkinci Anlamı: Devamlı ve ezeli olmak, kesintiye uğramamak
Subut Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- İbn Rüşd ve İbn-i Sina gibi alimler, Allah'ın sübuti sıfatları hakkında birçok kitap yazmıştır.
2- Sübut bulan onca mucizeye rağmen hala kuşkuya kapılıyorlar.