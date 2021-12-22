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Sübut ne demek, ne anlama gelir? Sübut kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Sübut#Sübut Ne Demek
Sübut ne demek, ne anlama gelir Sübut kelimesinin TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan sübut, sabit kelimesinden türetilmiştir. Sabit, yerinde duran, muhkem ve kesin anlamına gelirken sübut sözcüğü de kesin olarak gerçekleşmek ve var olmak demektir. Dinimizde Allah'ın sıfatları zati ve sübuti olmak üzere ikiye ayrılır. İslam literatüründe Allah, ''zorunlu varlık'' olarak nitelendirildiği için basar, ilim, tekvin gibi sıfatlara sübuti denmiştir. Sübut ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Sübut kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Sübut kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Gerçekleşmek 2- Tecelli Etmek 3- Ortaya Çıkmak 4- Tahakkuk Etmek

 5- Peyda Olmak 6- Zuhur Etmek

 Sübut Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyılda literatüre giren sübut kelimesinin sözlük anlamı gerçekleşmektir. Subut, gizli bir şeyin çıkması ve görünür olması anlamına da gelir. Kelimenin sıfat hali ''sübuti'' şeklinde yazılır. Sübuti sözcüğü hem zorunlu hem kalıcı demektir.

 Bu kelimenin fiil hali ''sübut bulmak'' şeklinde yazılır.

 Sübut Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Sübut kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Kat'i bir şekilde gerçekleşmek, meydana gelmek,

 İkinci Anlamı: Devamlı ve ezeli olmak, kesintiye uğramamak

 Subut Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- İbn Rüşd ve İbn-i Sina gibi alimler, Allah'ın sübuti sıfatları hakkında birçok kitap yazmıştır.

 2- Sübut bulan onca mucizeye rağmen hala kuşkuya kapılıyorlar.

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