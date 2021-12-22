Sübut ne demek, ne anlama gelir? Sübut kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sübut kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Gerçekleşmek 2- Tecelli Etmek 3- Ortaya Çıkmak 4- Tahakkuk Etmek

5- Peyda Olmak 6- Zuhur Etmek

Sübut Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılda literatüre giren sübut kelimesinin sözlük anlamı gerçekleşmektir. Subut, gizli bir şeyin çıkması ve görünür olması anlamına da gelir. Kelimenin sıfat hali ''sübuti'' şeklinde yazılır. Sübuti sözcüğü hem zorunlu hem kalıcı demektir.

Bu kelimenin fiil hali ''sübut bulmak'' şeklinde yazılır.

Sübut Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Sübut kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Kat'i bir şekilde gerçekleşmek, meydana gelmek,

İkinci Anlamı: Devamlı ve ezeli olmak, kesintiye uğramamak

Subut Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- İbn Rüşd ve İbn-i Sina gibi alimler, Allah'ın sübuti sıfatları hakkında birçok kitap yazmıştır.

2- Sübut bulan onca mucizeye rağmen hala kuşkuya kapılıyorlar.