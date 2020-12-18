Subay nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Subay olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Subay anlam bakımından eski Osmanlıcada erkek kardeş anlamına gelmektedir. Fakat günümüzde subayın anlamı rütbeli asker olarak geçmektedir.

Subay Nedir?

Subay en eski Türk mesleklerinden biri olarak bilinmektedir. İlk Türk liderlerinden olan Mete han ordusunda subayları bulundurmuştur. Fakat bu subaylar ücretli değil gönüllü rütbeli subaylardır. Osmanlıda ise harp okulu eğitimi görmüş veya savaşta üstün başarı göstermiş askerler olarak bilinmektedir. Günümüzde subaylık mesleği ücret karşılığında askerlik yapan ve onluk sisteme göre ordu komuta eden askerlerdir. Subaylık birçok avantajı olmasına rağmen tehlikeli olarak nitelendirilen meslekler arasındadır.

Subay Ne İş Yapar?

Subaylar askeri düzen içerisinde onluk sisteme uygun asker ihtiyacını sağlamaktadır. Subayların rütbelerine göre komuta ettikleri asker sayıları değişmektedir. Ayrıca subaylar gerektiği durumlarda ilçe jandarma komutanlığı görevini de yürütmektedir. Bazı köy ve ilçelerin güvenliğinden jandarmalar sorumludur. Ve jandarmaları komuta eden rütbeli askerlerde yine subaylardır.

Valilik kararıyla bir yerde güvenlik önlemi alınması için gerekli yazışmaları subaylar üstlenmektedir. Ayrıca deprem sel gibi doğal afetler için gerekli önlemleri de subaylar ve askerleri sağlamaktadır.

Subay Nasıl Olunur?

Subaylar kısaca eğitimli rütbeli askerler olarak bilinmektedir. Subay olmanın birçok yolu bulunur. Örneğin lisenin bitirilmesinin devamında milli savunma üniversitesi sınavlarına girilebilir. Yâda dört yıllık üniversite mezunu olunmasının ardında uzun dönem askerlik yapıp yedek subay olunabilir. Bazı durumlarda lise bitirildikten sonra da askerde kalınarak subay olunası mümkündür. Fakat bu tarz subaylar daha çok düşük rütbeli subaylardır. Bu subayların terfi etmesi için kıdem veya gerekli sınavlara girmesi şarttır.

Subay Olma Şartları Nelerdir?

Subay olmanın pek çok yolu olduğu gibi pek çok şartı da bulunmaktadır. İlk ve öncelikli şart lise mezunu olunasıdır. Sınavlara girildikten sonra uygun sıralamalara yerleşilmesi şarttır. Uygun sıralamaların ardında bir dizi mülakat süreci, başlamaktadır. Bu mülakatlar sözlü ve fiziki mülakatlardır. Fiziki mülakatlar daha çok genel fizik özelliklerinin yeterli olup olmamasıdır.

Fiziki mülakat geçilmezse eğer sözlü mülakat evresine geçilemez. Sözlü mülakat ise birkaç profesyonel komutan aracılığıyla gerçekleşen sözlü sınavlar olarak nitelendirilebilir. Yaklaşık bir hafta sonra son olarak sağlık taramasından geçildikten sonra intibah süresi başlamaktadır. İntibah süresinde adayların askerlik haklarından feragat etme özgürlüğü getirilir. Genellikle bu seviyede oldukça uğraştırıcı işler ile karşılaşılmaktadır.

Subayın Görevleri Nelerdir?

Subayların görevlerinin başında üstlerden gelen emirleri altındaki askerler kusursuz şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Diğer görevleri ise eğitimli uzman askerler oldukları için gerekli yazışmaların üstlenilmesi olmaktadır. Komuta ettikleri birliklerde ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelinmesi oldukça hayatidir.

Subay Maaşları Ne Kadar?

Türkiye’de subayların maaşları oldukça değişiklikler göstermektedir. Eğer düşük rütbeli veya yeni mezun bir subay iseniz ortalama 7800 lira civarlarında almaktadırlar. Fakat doğu görevleri ve kıdem artışları ile bu ücretlerde değişiklikler meydana gelmektedir. Bazı durumlarda ekstra işlemlerden dolayı ek para alımları olmaktadır. Son yıllarda hayata geçen terör maaşı ile subay maaşları on bin lirayı geçmektedir.

Subaylar İçin İş İmkânları Nelerdir?

Subaylar milli savunma üniversitelerini bitirmelerinin ardından devlet tarafından ilgili kurumlara atanmaktadırlar. İstekleri doğrultusunda özel kuvvetler birliklerinde görev yapabilirler. Fakat bu görevlerin yerine getirilmesi için yine gerekli eğitimleri almaları şarttır. Bu işlemler sırasında da tekrardan sağlık kontrolünden başarı ile geçilmesi şarttır.