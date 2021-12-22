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Şubat kaç çeker? Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker ya da 30 çeker mi

Şubat kaç çeker Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker ya da 30 çeker mi

Her ayın gün sayısı belli olsa da şubat ayının belli zamanlarda gün sayısı değişmektedir. Şubat ayının neye göre değiştiğini bazı insanlar bilmemektedir. Şubat kaç çeker? Şubat ayı kaç günden oluşur? Şubat ayı kaç yılda bir 29 gün olmaktadır? Şubat ayının gün sayısıyla ilgili bilgileri detayları ile derledik.

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Şubat ayı 28 günden oluşmaktadır.

 Şubat Kaç Çeker?

 Şubat ayı genellikle 28 günden oluşmaktadır. Diğer aylar 30 ile 31 günden oluşurken şubat ayı 28 günden oluşmaktadır. Belli yıllarda şubat ayı 29 gün olsa da şubat ayı genel olarak 28 günden oluşmaktadır. Şubat 28 çekmektedir.

 Şubat Ayı Kaç Yılda Bir 29 Çeker?

 Şubat ayı 28 günden oluşmaktadır. Dünya tam tur dönmesini 365 gün 6 saatte tamamladığı için 4 yılda bir 6 saatlerin toplamında artık yıl meydana gelmektedir. Artık yıllarda şubat ayı 28 günden değil 29 günden oluşmaktadır. 4 yılda biriken 6 saatler 24 saate tamamlandığı için 4 yılda bir şubat ayı 29 olmaktadır. En son şubat ayı 2020 yılında 29 gün olduğu için şubat ayının tekrar 29 gün olacak yıl 2024 yılı olacaktır.

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