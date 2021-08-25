Subaşı Nedir? Tdk'ya Göre Subaşı Kelimesi Ne Anlama Gelir? Subaşı Sözlük Anlamı

Subaşı sözcüğü çok tercih edilen bir kelimedir. Subaşı sözcüğü acemi ocaklarında küçük aşamalı olan subaylara, şehirlerin güvenlik işleriyle ilgilenen görevlilerin başına ve çiftlik kahyasına söylenen bir kelimedir.

Subaşı Nedir?

Subaşı sözcüğünün ne demek olduğu pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Subaşı kelimesinin hangi anlamlara sahip olduğu kişilerce özenli olarak araştırılıyor. Subaşı kelimesi, acemi ocaklarda bulunan küçük aşamalı olan subaylara kullanılan bir kelimedir. Bireyler subaşı sözcüğünün belirlenen anlamlarda doğru şekilde kullanabiliyor.

TDK'ya Göre Subaşı Kelimesi Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre anlamı merak edilen sözcüklerden biri de, subaşı kelimesidir. Subaşı kelimesi TDK'da çok araştırılan bir sözcük çeşididir. Anlamı kişiler tarafından oldukça merak edilerek araştırılıyor. TDK'ya göre, şehirlerin güvenlik konularıyla yakından ilgilenen görevlilerin başındaki kişi anlamına sahiptir.

Subaşı Sözlük Anlamı

Subaşı kelimesinin sözlük anlamları öğrenilmek istenebiliyor. Pek çok birey subaşı kelimesinin sözlükteki karşılığını öğrenebilmenin yollarını arıyor. Subaşı kelimesinin farklı sözlük anlamları bulunuyor. Şehirlerin güvenlik görevlerini üstlenen kişilerin başı ve çiftlik kahyası anlamlarına sahiptir.